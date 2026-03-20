CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Техника
|

Везение кончилось. После бурного роста выручка бежавшей из России LG обрушилась на миллиарды

Российское юрлицо отчиталось о более чем 10-процентном падении выручки по итогам 2025 г. LG бежала из России в марте 2022 г., но сохранила свое юрлицо, продолжив зарабатывать. В предыдущем году ее выручка выросла, да и 2025 г. рост тоже есть, но на этот раз отрицательный.

Было больше, стало меньше

Выручка российского юрлица корейской компании LG Electronics (ООО «ЛГ Электроникс РУС») по итогам 2025 г. просела на 10,8% год к году, пишет «Коммерсант». Всего за год она упала на 4,5 млрд руб., составив в результате около 37 млрд руб.

LG – один из крупнейших в мире производителей техники и по совместительству одна из первых компаний, решивших поддержать антироссийские санкции. Она бежала из России почти одновременно с Apple и Samsung – в марте 2022 г., четыре года назад.

В 2024 г. LG показала в России рост выручки – впервые с 2022 г. За этот период она выросла на 14% год к году, до 41 млрд руб. При этом чистая прибыль компании в 2024 г. сократилась на 22%, до 2,5 млрд руб.

Есть секрет

Чистая прибыль российской «дочки» LG по итогам 2025 г. вновь составила 2,5 млрд руб., не изменившись в сравнении с 2024 г. Да, доля чистой прибыли в составе общей выручки компании ощутимо выросла, и тому есть объяснение.

LG
2025 год оказался для LG не самым удачным

Как пишет «Коммерсант», российское представительство LG сумело удержать чистую прибыль на прежнем уровне в первую очередь за счет существенного сокращения штата. Было уволено 76 человек, но осталось еще 777.

Также на сохранение чистой прибыли повлияла экономии на материальных затратах. Они в компании сократились на 6,5 млрд руб. год к году

Помимо этого, компания «ЛГ Электроникс РУС», являясь кредитором европейской фирмы LG European Shared Services Center B.V. (Нидерландах), сократила выданный ей займ с 18 млрд руб. в 2024 г. до 14,5 млрд в 2025 г. Одновременно с этим компания получила проценты по этому займу в размере 666 млн руб., хотя год назад было 838 млн руб. Эти проценты, отмечает «Коммерсант», были капитализированы.

Где-то пусто, где-то густо

По результатам 2025 г. отчисления российской «дочки» LG корейской головной компании за товары сократились почти на треть – с 30,9 млрд руб. в 2024 г. до 24,5 млрд руб. год спустя. Наряду с этим в три раза увеличились платежи по статье «Роялти и лицензии» (до 338 млн руб.). По информации издания, это «плата за использование бренда при импорте готовой техники».

Отметим также, что в распоряжении российской «ЛГ Электроникс РУС» есть значительный актив – земля площадью 102,2 тыс. кв. м, расположенная в поселке Дорохово в Московской области. На этом участке построен завод 22 тыс. кв. м, который до 2022 г. крупномасштабно производил технику LG для российского и близлежащих рынков. В 2022 г. на фоне санкций завод был остановлен, но в марте 2025 г. вновь заработал, хотя и частично.

Важно подчеркнуть, что «ЛГ Электроникс РУС» – компания хоть и российская, но российских владельцев у нее нет. Единственным ее учредителем, согласно «Контур.Фокусу», является непосредственно корейская LG, а ее уставной капитал – 3 млрд руб.

безопасность

В список активов «ЛГ Электроникс РУС», в числе прочего, входят несколько сервисных центров – они расположены во Владивостоке, Москве и Санкт-Петербурге. У «ЛГ Электроникс РУС» также есть представительство в Белоруссии.

В настоящее время техника LG поставляется в Россию по параллельному импорту, как и продукция Samsung, Apple и десятков других иностранных производителей. Но покидать Россию LG пока явно не торопится – к примеру, в ноябре 2025 г. она зарегистрировала в стране шесть товарных знаков.

Три из зарегистрированных брендов относятся к линейке аудиосистем Xboom – это XboomStage, XboomPower и XboomBuds, их внесли в реестр по девятому классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Остальные три товарных знака связаны с цифровыми продуктами: Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Их зарегистрировали по девятому и 42 классам МКТУ. В них входят чипы и микросхемы, обслуживание компьютерного программное обеспечение (ПО).

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


