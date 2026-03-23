Уходить в курьеры пока рано. В российских ИТ найдена отрасль с бешеным ростом зарплат – почти на 100 тыс. руб. за год

Зарплата российских разработчиков ПО выросла почти на 100 тыс. руб. в среднем всего за год. Это рекорд как для ИТ-отрасли в отдельности, так и для всей российской экономики. При этом не все в отечественной ИТ-сфере могут похвастаться быстро растущей зарплатой – у некоторых она даже не поспевает за инфляцией.

Лучше, чем у других

Средняя зарплата российских разработчиков ПО подскочила в среднем почти на 100 тыс. руб. по итогам 2025 г., пишет агентство РИА «Новости». Это наилучший показатель в России – в других сферах и профессиях настолько быстрый рост не наблюдался.

Для сравнения, средняя заработная плата разработчика ПО в России по итогам 2024 г. составила 99 тыс. руб. Год спустя она оказалась на уровне 196,8 тыс. руб. Она почти удвоилась, увеличившись в 1,99 раза за отчетный период.

Более того, российская ИТ-отрасль в 2025 г. заняла два места в топ-3 по темпам роста заплат. «Золото» взяли разработчики ПО, а «бронзу» – работники, занятые на производстве носителей информации. Их средняя зарплата выросла на 45 тыс. руб. достигнув 284 тыс. руб.

Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика Зарплата в российской ИТ-сфере по-прежнему остается одной из самых высоких по стране

Как пишет РИА «Новости», среднемесячная зарплата в этом рейтинге рассчитывалась до вычета налогов. Изложенные суммы включают, помимо основной зарплаты, также различные премии и бонусы. Эта зарплата «учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами», отметили в информагентстве.

Эко-отрасли денег не приносят

«Серебро» в рейтинге самых быстрорастущих зарплат заполучили российские производители табачных изделий. Их зарплата в 2025 г. выросла в среднем на 46,6 тыс. руб., составив 207,9 тыс. руб. в месяц. Сфера коммуникаций заняла четвертую строчку – здесь средние доходы работников показали рост на 38,7 тыс. руб. – к концу 2025 г. они составляли 168,9 тыс. руб.

Пятое место – у работников, занятых добычей угля. Здесь рост – на 35,4 тыс. руб., но тоже почти двукратный – до 75,4 тыс. руб.

Где еще можно заработать

Согласно РИА «Новости», в России есть и другие отрасли, где по итогам 2025 г. значительно выросли зарплаты, но не так сильно, чтобы попасть в топ-5. Например, чуть больше, чем на 30 тыс. руб. увеличились средние зарплаты в компаниях по добыче руд и минералов.

Смежная с ИТ сфера тоже отличилась. Например, в фирмах по оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием наблюдается схожий рост зарплат.

В дополнение к этому более чем на 30 тыс. руб. в 2025 г. выросли зарплаты у букмекеров.

От частного к общему

Если рассматривать ИТ-отрасль в целом, то в 2025 г. средние зарплаты здесь почти не выросли. Часто рост оказывался ниже годовой инфляции, которая в 2025 г. составила 5,59% (данные Росстата).

Одна из причин – внушительный поток желающих работать в ИТ-сфере. А чем больше желающих, тем шире выбор у работодателей, и тем меньше они готовы платить.

Согласно исследованию «Хабра» за второе полугодие 2025 г., медианная зарплата в отечественной ИТ-индустрии показала минимальный рост в сравнении как с началом 2025 г., так и со второй половиной 2024 г. Она составила 183 тыс. руб.

При этом активнее всего рост зарплат в ИТ-сфере замедлялся не столичных регионах, а за их пределами.

Всем известная подработка

В 2025 г. все больше россиян решали попробовать свои силы в курьерстве. Как сообщал CNews, некоторые из них совмещали эту работу с основной, а иногда и вовсе в собственным бизнесом, но были и те, кто выбрал эту сферу единственным источником средств к существованию.

Причин популярности профессии курьера среди россиян масса. Кому-то она нравится тем, что не нужно сидеть в офисе, другим – за возможность двигаться, а третьим она удобна именно возможностью совмещения с основной работой.

Также для работы курьером не нужен диплом вуза. CNews писал, что к концу 2024 г. доставщики еды в России стали зарабатывать больше многих ИТ-специалистов.