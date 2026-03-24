НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Texas Instruments

Входящий в группу «Элемент» «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» был оштрафован Минпромторгом на полсотни миллионов рублей за трехгодичный срыв сроков работ. Институт должен был освоить производство аналогов микросхем управления зарядом аккумуляторов на замену изделиям американской Texas Instruments.

Снова просрочка

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» («НИИМЭ») на 52 млн руб. за срыв сроков освоения серийного производства микросхем. Претензия была опубликована на портале госзакупок в феврале 2026 г.

«НИИМЭ» должен был освоить производство микросхемы управления зарядом литий-ионных и литий-полимерных батарей. Но второй этап выполнения работ был сдан с просрочкой 1329 дней (3 года и семь месяцев). Штраф составил 42% от всей стоимости контракта, который был заключен на сумму 123,4 млн руб.

Представители Минпромторга и «НИИМЭ» не ответили о причинах такой просрочки и о том, было ли освоено производство.

При этом «НИИМЭ» уже получал штраф за просрочку контракта на освоение серийного производства ПЛИС. Сумма штрафа в 275 млн руб. достигла полной суммы контракта, заключенного между «НИИМЭ» и Минпромторгом.

Серийное производство

«НИИМЭ» должен был освоить производство микросхемы управления зарядом литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов. Она должна выполнять функции ограничения тока и напряжения заряда, а также контроля заряда батареи.

zntts.webp

Минпромторг продолжает штрафовать компании

Разрабатываемая микросхема предназначена для управления зарядом до четырех последовательно включенных литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов с номинальным напряжением каждого 3,6 В, следует из технического задания.

Разрабатываемые микросхемы являются косвенным аналогом микросхем BQ24725A, BQ24115, BQ24610 американской компании Texas Instruments. Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

В чем сложность

Сложности такой разработки связаны как с нехваткой специалистов в области аналоговых микросхем, так и со сложностями производства изделий, требующих точного контроля многих технологических операций, говорит независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmirco Алексей Бойко.

По его словам, такие микросхемы предотвращают ситуации глубокого разряда и перезаряда, в многоячеечных батареях балансируют напряжения на отдельных элементах, отключают зарядку при перегреве или низких температурах, позволяют одновременно заряжать аккумулятор и использовать его.

«Главная сложность в точности и надежности, — продолжает Дмитрий Пшиченко, эксперт РИНКЦЭ, академик Международной академии связи. — Это не просто чип, а по сути мозг аккумулятора, который должен очень аккуратно управлять зарядом, температурой и защитой. Ошибка здесь это либо быстрый износ батареи, либо риск аварии».

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

Помимо этого, это сложная область с точки зрения инженерии: нужны компетенции в аналоговой электронике, доступ к техпроцессам и большая культура тестирования. Сделать рабочий вариант недостаточно нужно, чтобы стабильно работало годами, отметил Пшиченко.

Такие микросхемы используются практически везде от смартфонов и ноутбуков до электромобилей и промышленного оборудования. Без таких микросхем нельзя нормально и безопасно заряжать аккумуляторы. «Это базовая технологическая независимость. Такие чипы стоят внутри почти всей электроники, и зависеть от импорта здесь рискованно», — считает эксперт.

Чем известен «НИИМЭ»

«НИИМЭ» проводит научные исследования, занимается разработкой оборудования и средств проектирования микросхем, а также производством полупроводниковых изделий. Институт определен головной организацией по направлению «Электронные технологии» и ведет разработку чипов с топологическими нормами до 28 нм.

«НИИМЭ» входит в группу компаний «Элемент». Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

По итогам первого полугодия 2025 г. группа сократила выручку на 19% — до 16,1 млрд руб. Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб. Тогда в компании объяснили снижение выручки сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды.

