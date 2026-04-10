Облачные ПК Microsoft резко подешевеют, но станут дольше запускаться

Неожиданный ход Microsoft

Корпорация Microsoft уведомила своих партнеров по продажам о грядущем снижении цен на облачный сервис Windows 365, пишет The Register.

Windows 365 – это сервис Microsoft, позволяющий запускать Windows 11 и прикладные программы для нее с любого устройства, располагающего современным браузером. Основные вычисления при пользовании таким виртуальным ПК происходят в облаке Microsoft Azure, а клиентский девайс используется в качестве тонкого клиента.

С 1 мая 2026 г. за пользование Windows 365 подписчикам сервиса придется платить на 20% меньше, чем ранее. Свое решение в сообщении партнерам Microsoft объясняет стремлением «сделать облачные ПК более экономически эффективными для малого и среднего бизнеса».

Microsoft Microsoft в кои-то веки решила снизить цены на свой продукт – облачные ПК Windows 365

Изменение коснется новых подписчиков и тех, кто пользовался сервисом ранее, но оформил подписку повторно после 1 мая 2026 г.

Есть нюанс

Примечательно, что, помимо ценника, несколько изменится и поведение пользовательских облачных машин. Так, теперь виртуальные ПК будут оставаться во включенном состоянии на протяжении часа после отключения клиента. Повторное подключение по истечении этого периода будет занимать немного дольше, поскольку облачному ПК потребуется время на выход из режима гибернации («глубокий сон» со сбросом данных ОЗУ на жесткий диск и отключением питания).

В Microsoft отмечают, что «это помогает снизить стоимость [услуги], сохранив при этом все преимущества и возможности Windows 365 Business, которые ожидают клиенты».

Новые цены

В рамках сервиса Windows 365 для бизнеса Microsoft сегодня предлагает в США облачные ПК в трех возможных конфигурациях: базовая – по цене $31 (около 2,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 апреля 2026 г.) в месяц за машину с двумя vCPU и 4 ГБ оперативной памяти; стандартная – по цене $41 (3,2 тыс. руб.) в месяц за машину с удвоенным объемом ОЗУ; премиумная – по цене $66 (5,14 тыс. руб.) в месяц за машину с четырьмя vCPU и 16 ГБ. Во всех конфигурациях объем постоянной памяти составляет 128 ГБ.

После снижения цены приобретут следующий вид: $24,8 – за базовую, $32,8 – за стандартную и $52,8 за премиумную конфигурации соответственно.

До ухода Microsoft из России в марте 2022 г. Windows 365 был доступен и жителям нашей страны. На старте расценки за пользование облачным ПК составляли от 1350 руб. до 10665 руб. в месяц. В США на тот момент за сервис с клиентов просили больше.

Удачный момент для расширения клиентской базы?

Решение о снижении цен на облачные ПК принято Microsoft в период подорожания «классических» физических компьютеров, вызванного дефицитом основных комплектующих, в частности, памяти, на фоне бума ИИ, а также ближневосточного конфликта, который привел к нарушению сложившихся цепочек поставок.

Кроме того, как отмечает The Register, авторитетная аналитическая компания Gartner в своих недавних отчетах высказывала мнение, что облачные ПК для бизнеса в настоящее время выгоднее обычных ноутбуков по показателю совокупной стоимости владения (TCO). Согласно прогнозу Gartner, к 2027 г. для 20% сотрудников компаний будут использовать именно виртуальные ПК, работающие в облаке (но не VDI в локальной инфраструктуре). В 2019 г. этот показатель находился на уровне 10%.

Предлагая хорошую скидку на облачные ПК в нынешних условиях, Microsoft, вероятно, стремится воспользоваться подходящей ситуации и значительно расширить пул клиентов.

Отказ сервиса почти на самом старте

О том, что Microsoft в обозримом будущем планирует вывести на рынок новый сервис под брендом Windows 365 CNews писал еще в апреле 2021 г. Фактически его запуск состоялся в августе 2021 г., а официальный анонс – в июле 2021 г.

Примечательно, что в августе 2021 г., практически сразу же после запуска Windows 365 Microsoft была вынуждена приостановить его работу. Сервис оказался настолько востребованным, что серверы Azure не выдержали наплыва желающих испытать новинку.