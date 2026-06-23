В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей

В России вводят экспериментальный правовой режим для эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин на открытых горных работах. Пилот запустят на двух площадках: месторождении Озерное в Бурятии и месторождении Песчанка на Чукотке. Уже в 2026 г. там планируют проверить работу беспилотной карьерной техники в условиях реального промышленного цикла.

Экспериментально правовой режим

Беспилотные карьерные самосвалы дойдут до Чукотки и Бурятии, пишут «Ведомости». Ведь пока в России нет промышленных апробированных решений с полным циклом автономности.

В Чукотском автономном округе и Республике Бурятия в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) начнется использование беспилотных карьерных самосвалов для перевозки горных пород. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Беспилотную технику планируется применять при реализации стратегического проекта по освоению месторождений Песчанка (Билибинский район Чукотского Автономный округ) и Озерное (Еравнинский район Республики Бурятия) горно-металлургическим предприятием «ГДК Баимская».

«ГДК Баимская» Беспилотные самосвалы начнут работать на российских карьерах в Бурятии и Камчатки

Высокоавтоматизированные беспилотные самосвалы станут первым видом беспилотного транспорта, эксплуатация которого будет осуществляться в экстремальных климатических условиях Чукотки, рассказал «Ведомостям» представитель Министерство экономического развития (Минэкономразвития) России.

В отличие от других ЭПР проектов по внедрению беспилотного транспорта, текущий предусматривает временное изменение норм безопасности при ведении горных работ, поскольку использование самосвалов планируется исключительно на технологических дорогах необщего пользования. При этом правила дорожного движения (ПДД) в рамках эксперимента затрагиваться не будут.

Несколько этапов

По аналогии с действующими ЭПР для наземного транспорта, испытания беспилотных карьерных самосвалов планируется проводить в три этапа, уточнил представитель Минэкономразвития.

На первом этапе в кабине самосвала будет находиться водитель, готовый в любой момент взять управление на себя в случае нештатной ситуации.

На втором этапе водителя заменит оператор, который будет осуществлять мониторинг работы самосвала и при необходимости управлять им дистанционно.

На третьем этапе самосвал будет передвигаться в полностью автономном режиме под управлением автоматизированной ИТ-системы, при этом находясь под постоянным контролем диспетчера.

Большие надежды

Первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников выразил надежду, что в рамках ЭПР будет разработано оптимальное регулирование, обеспечивающее безопасную эксплуатацию беспилотного транспорта в горнодобывающей промышленности. В дальнейшем это регулирование может стать основой для трансформации общего законодательства в данной сфере. По его словам, в долгосрочной перспективе использование беспилотных карьерных самосвалов позволит снизить затраты на добычу полезных ископаемых, повысить эффективность производства и производительность труда. Кроме того, реализация ЭПР даст возможность осваивать месторождения в труднодоступных и отдаленных районах страны, резюмировал чиновник.

Представитель Минэкономразвития России напомнил, что в июне 2026 г. в стране действует четыре ЭПР в сфере высокоавтоматизированного транспорта на дорогах общего пользования. С января 2023 г. по июнь 2026 г. в их реализации приняли участие 15 компаний. Общий пробег беспилотных транспортных средств превысил 40 млн км, а грузовыми беспилотниками было перевезено около 50 тыс. тонн грузов, уточнил представитель министерства.

Возможно расширение ЭПР

Среди регионов, на которые данный ЭПР может быть распространен, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов назвал Якутскую и Магаданскую области, а также Приморский и Хабаровский край.

В целом такие беспилотные самосвалы могут пригодиться на всех предприятиях с открытой добычей, уточнил генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка «Аэронет» НТИ Николай Ряшин: это золотые рудники, угольная и медная промышленность.

Нужна нормативная база

По словам советника управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, в России на июнь 2026 г. отсутствует нормативная база, регулирующая эксплуатацию тяжелых беспилотных машин на открытых горных работах. Горнодобывающая отрасль относится к производствам с высоким классом опасности, где все процессы подлежат обязательному строгому регламентированию, отметил эксперт. Даже в случае приобретения беспилотного карьерного самосвала остается неясным, каким образом можно легально организовать его работу с учетом требований надзорных органов и действующих норм промышленной безопасности, подчеркнул Шапошников.

Первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников выразил надежду, что в рамках ЭПР будет разработано оптимальное регулирование, обеспечивающее безопасную эксплуатацию беспилотного транспорта в горнодобывающей промышленности. В дальнейшем это регулирование может стать основой для трансформации общего законодательства в данной сфере. По его словам, в долгосрочной перспективе использование беспилотных карьерных самосвалов позволит снизить затраты на добычу полезных ископаемых в России, повысить эффективность производства и производительность труда. Кроме того, реализация ЭПР даст возможность осваивать месторождения в труднодоступных и отдаленных районах страны, резюмировал чиновник.

«Ключевая проблема рынка 23 июня 2026 г. заключается в том, что в России отсутствуют промышленные апробированные решения с полным циклом автономности, — продолжил Шапошников. — Существуют лишь отдельные пилотные проекты на различных участках и с разным оборудованием, однако серийного производства полноценных автономных роботов пока нет. Срок окупаемости таких проектов составляет не менее трех-пяти лет даже при реализации относительно простых инициатив с учетом текущей ключевой ставки, и добывающие компании, как правило, не готовы осуществлять подобные инвестиции».

По словам Максима Шапошникова, в мире на текущий момент эксплуатируется около 4 тыс. беспилотных карьерных самосвалов, примерно половина из которых приходится на Китай. Среди мировых лидеров эксперт выделил американскую компанию Caterpillar, а также японских производителей Komatsu и Hitachi. Из российских разработок он отметил самосвалы совместного производства БелАЗа и «ВИСТ Групп», а также беспилотный карьерный самосвал, созданный «КамАЗом» совместно с «Цифра Роботикс», который проходит испытания с января 2025 г. Кроме того, в апреле 2026 г. «Ростех» и БелАЗ учредили совместное предприятие «Роблекс», которое также займется разработкой беспилотных карьерных самосвалов.

По словам Шапошникова, по итогам ЭПР могут быть сформированы новые виды экономической деятельности и подготовлено общее нормативное регулирование для отрасли. Для горнодобывающей промышленности запуск данного ЭПР имеет принципиальное значение: в случае положительных результатов эксперимента появится полноценная нормативная база, которая позволит осуществлять массовое внедрение беспилотных карьерных самосвалов.