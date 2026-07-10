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США ищут дешевые БПЛА, после того, как потеряли в Иране на миллиард дорогих MQ-9 Reaper

Пентагон начал изучать возможность покупки доступной замены беспилотнику MQ-9 Reaper, поскольку десятки таких дорогостоящих дронов были сбиты в ходе конфликта с Ираном. У Ирана менее совершенная противовоздушная оборона, чем у Китая или России, а американская сторона умудрилась потерять недопустимо большое число таких дронов, отмечают эксперты.

Замена военной техники

США потеряли дронов MQ-9 Reaper на $1 млрд над Ираном и теперь ищут одноразовую альтернативу, пишет Defense News. Нужен более простой беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Американские военные потеряли в боях против Ирана десятки дронов MQ-9 Reaper общей стоимостью более $1 млрд. Пентагон пересматривает стратегию использования беспилотников. Управление инноваций Министерства обороны (DIU) США в июле 2026 г. ищет недорогие и модульные альтернативы для массового производства, способные выполнять разведывательные и ударные задачи с учетом высокой вероятности потерь.

За полтора месяца боевых действий американские военные потеряли почти 30 беспилотников MQ-9A Reaper, еще один морской разведывательный дрон MQ-4C Triton был сбит над Ормузским проливом.

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Wikipedia
Первый MQ-9 прибывает на авиабазу Крич (США), март 2007 г.

Стоимость одного дрона MQ-9A Reaper составляет около $30 млн, а полная комплектация с сенсорными пакетами может достигать $50 млн. Потерянный Triton оценивается в $250 млн. Общие финансовые потери приблизились к $1 млрд.

Согласно отчету от 13 мая 2026 г., такие темпы потерь признаны неустойчивыми. На вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) США в июле 2026 г. находится около 135 аппаратов MQ-9A Reaper. Эксперты Defense News отметили, что потери произошли, хотя система противовоздушной обороны (ПВО) Ирана считается менее сложной, чем китайская или российская.

Стратегия и планы

В ответ DIU выпустило официальный запрос предложений на создание нового класса недорогих ударно-разведывательных дронов. Проект получил название Massed Modular Aircraft (MMA).

В документе DIU отмечается, что ставка на малочисленные дорогие пилотируемые и беспилотные самолеты стоимостью более $30 млн неустойчива против противников, использующих многоуровневую оборону с все более дешевыми средствами ПВО. Пентагон планирует развернуть множество дронов, спроектированных с ожиданием того, что некоторые из них будут потеряны в бою.

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Цель заключается в подавлении систем ПВО противника за счет количества дронов, даже при значительных потерях. Постоянное присутствие в воздухе дронов MMA позволит запускать оружие, собирать разведданные, вести радиоэлектронную борьбу (РЭБ) или ретранслировать связь, вынуждая противника оставаться в обороне.

«Это беспрерывное давление истощит противника, заставив его сжигать дорогостоящие зенитные ракеты и ресурсы быстрее, чем их можно заменить», — говорится в заявлении DIU.

Сроки и технические требования

Новые дроны должны выполнять те же задачи, что и MQ-9A Reaper. Грузоподъемность — до 1270 кг для модульных сенсоров и вооружения. Боевой радиус — не менее 2,3 тыс. морских миль, а при одностороннем ударе дальность может достигать 8 тыс. морских миль.

Сроки реализации жесткие: полномасштабный прототип должен совершить первый полет в течение 21 месяца, а серийное производство запустить в течение пяти лет. Первые 20 готовых к выполнению миссий самолетов планируется поставить к 2031 г. Треть затрат на разработку прототипа разработчики должны покрыть из нефедеральных источников.

Уроки военных конфликтов

Подход Пентагона отражает опыт войны на Украине и недавней кампании против Ирана. В обоих конфликтах, по данным источника Defense News, защитник истощал свои перехватчики до того, как у нападающего заканчивались дроны.

Украинские военные применяют аналогичную тактику: ежедневно запускают сотни относительно недорогих дронов и ракет, перегружая российскую систему ПВО и нанося ущерб самым современным комплексам, отмечают военные аналитики. Пентагон видимо хочет воспроизвести этот эффект, заменив дорогие MQ-9A Reaper на дешевые и массовые аналоги.

Антон Денисенко

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