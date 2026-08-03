Выручка УК «Элемент» упала почти вдвое, а прибыль — на 53%

Финансовые показатели управляющей компании (УК) крупнейшего микроэлектронного холдинга России, ПАО «Элемент», по итогам первого полугодия 2026 г. продолжили снижение. Выручка УК сократилась почти вдвое, а чистая прибыль упала более чем наполовину. При этом уволенные топ-менеджеры получили «золотые парашюты» на сумму свыше 128 млн руб.

Падение выручки и прибыли

Как выяснил CNews, выручка УК «Элемента» по РСБУ за первое полугодие 2026 г. составила 788,8 млн руб., что на 46% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. (1,46 млрд руб.), следует из бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился CNews.

Чистая прибыль сократилась на 53% — с 1,47 млрд руб. за первое полугодие 2025 г. до 693,3 млн руб. в 2026 г.

Активы УК составляют 37,7 млрд руб. Краткосрочные займы (менее года) достигли 5,4 млрд руб., среднесрочные (со сроком погашения до трех лет) — 1,16 млрд руб. и долгосрочные (более трех лет) — 2,66 млрд руб.

Себестоимость продаж сократилась с 529,6 млн руб. до 296,2 млн руб. Валовая прибыль компании упала с 930,6 млн руб. до 492,6 млн руб. (минус 47%).

МИЭТ Финансовые показатели УК «Элемент» рухнули

Падение чистой прибыли отразилось и на показателе прибыли на акцию. За первое полугодие 2026 г. она составила всего 0,0015 руб. против 0,0031 руб. годом ранее, сократившись на 52%. Количество акций в обращении за год не изменилось — 469,7 млрд шт.

«В данном случае в отчетности УК в качестве выручки отражаются дивиденды дочерних обществ, снижение объема которых по результатам 2025 года действительно произошло в связи с непростой ситуацией в отрасли, вызванной снижением спроса на микроэлектронную продукцию и увеличением логистических цепочек поставок», — рассказал CNews представитель «Элемента».

По его словам, в 2026 г. ГК «Элемент» продолжит реализацию стратегических инициатив, направленных на развитие производства, расширение продуктовой линейки и формирование перспективной технологической базы.

«Золотые парашюты» для топ-менеджеров

Резкое падение показателей совпало с кадровыми перестановками. В марте 2026 г. «Элемент» покинули президент компании Илья Иванцов и член правления Александр Алексеев. Согласно отчетности, ушедший топ-менеджмент при расторжении трудовых договоров получил 128,2 млн руб.

При этом, несмотря на ухудшение финансовых результатов, краткосрочные вознаграждения ключевому руководящему персоналу за первый квартал 2026 г. выросли и составили 22,8 млн руб. против 16,1 млн руб. за тот же период 2025 г.

О компании

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники, созданный в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха».

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

В начале 2026 г. «Сбер» закрыл сделку по покупке 41,9% акций группы «Элемент» у АФК «Система» и миноритариев за 27 млрд руб. Оставшаяся доля принадлежит «Ростеху». А в июле Сбербанк докупил 7,9% акций ГК «Элемент» за 5,4 млрд руб.