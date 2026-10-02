Куда еще дороже. На Raspberry Pi с крошечным ОЗУ взлетели цены. Теперь он стоит как новая умная колонка «Яндекса»

Одноплатники Raspberry Pi подорожают

Raspberry Pi Holdings, разработчик одноплатных компьютеров под брендом Raspberry Pi, объявила об очередном повешении цен на выпускаемую продукцию. На этот раз изменение ценника затронуло модели Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 в конфигурации с 2 ГБ оперативной памяти. Желающим их приобрести теперь придется выложить дополнительные $12,5 (около 1,04 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 октября 2026 г.) – и это в лучшем случае.

Таким образом, в официальных каналах продаж знаменитые одноплатники четвертого и пятого поколений с весьма скромным по нынешним меркам объемом ОЗУ обойдутся в $67,5 (5,62 тыс. руб.) и $77,5 (6,45 тыс. руб.). За такую сумму в России можно приобрести, к примеру, умную колонку. В частности, один из отечественных федеральных онлайн-ритейлеров просит за «Яндекс станцию лайт 2» (модель 2025 г.) без часов в фиолетовом цвете чуть менее 5,3 тыс. руб.

Phoronix.com Raspberry Pi 5

Цены на варианты Raspberry Pi 4 и 5 с 1 ГБ пока остаются неизменными. То же самое касается и 2-гигабайтных конфигураций вычислительных модулей Raspberry Pi Compute Module 4 и 5.

В российской онлайн-рознице Raspberry Pi 5 с 2 ГБ памяти уже сейчас может обходиться в 13-17 тыс. руб. ($156-$206).

Обоснование повышения цен

Эбен Аптон (Eben Upton), глава Raspberry Pi Holdings и Raspberry Pi Foundation, в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании, пояснил, что рост цен на продукцию обусловлен быстрым удорожанием https://www.cnews.ru/news/top/2025-11-05_operativnaya_pamyat_dorozhaet DRAM на фоне бума технологий генеративного искусственного интеллекта.

По словам Аптона, если еще полгода назад компания имела возможность искусственно поддерживать цены на 2-гигабайтные Raspberry Pi на относительно низком уровне, то теперь это стало коммерчески нецелесообразным.

Не опять, а снова

Знаменитые компьютеры размером с кредитную карту в течении еще не завершившегося 2026 г. успели подорожать уже трижды, причем каждый раз – по одной и той же причине.

Так, сперва в феврале 2026 г. переоценка затронула почти все линейки актуальных моделей Raspberry Pi. В зависимости от конкретной модели и конфигурации их стоимость выросла на 20-40%. Модели одноплатников пятого поколения с 2 ГБ ОЗУ подорожали на $10 (около 770 руб. по курсу ЦБ на 3 февраля 2026 г.), с 4 ГБ – на $15 (1155 руб.), цена 8-гигабайтных устройств увеличилась на $30 (2310 руб.). Флагманские конфигурации, несущие 16 ГБ, подскочили в цене на внушительные $60 (4620 руб.).

2-гигабайтная и 4-гигабайтная модели Raspberry Pi 4 достигли цены в $55 (4235 руб.) и $75 (5775 руб.) соответственно. В топовой конфигурация (8 ГБ) стандартная «четверка» отныне стоит $115 (8855 руб.).

Следующий раунд корректировки цен был объявлен в апреле 2026 г. На этот раз семилетний Raspberry Pi 4 и четырехлетний Raspberry Pi 5 выросли в цене на $25 (2015 руб.) за версии с 4 ГБ оперативной памяти и на $50 (4031 руб.) за модели с 8 ГБ.

Цена на Raspberry Pi 5 16 ГБ выросла еще сильнее – сразу на $100 (8062 руб). Между версиями Raspberry Pi 4 с 2 ГБ и 4 ГБ памяти находится модель с 3 ГБ памяти по цене $83,75. Цена на Raspberry Pi 500 выросла на $50, а Raspberry Pi 500+ и комплект 500+ показали наибольшее повышение цен.

Рекомендации Аптона

Текущий кризис доступности компьютерной памяти Эбен Аптон считает явлением временным. По его мнению, в какой-то момент цена на этот дефицитный компонент начнет падать. Когда это случится, Raspberry Pi Holdings планирует и сама откатить ценники к прежним уровням.

Пока же гендиректор британской компании рекомендует покупателям более тщательно подходить к выбору подходящего устройства семейства Raspberry Pi, учитывая, для каких целей он приобретается. К примеру, в ряде сценариев «древних» Raspberry Pi 3B, 3A+ или 3B+, стоящих значительно меньше, чем модели четвертого и пятого поколений, может оказаться вполне достаточно, отмечает Аптон.