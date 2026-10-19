CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

У программистов тяжелые времена. В России на одну вакансию претендуют шесть человек, хотя раньше было трое

Эпоха массовой нехватки специалистов на российском ИТ-рынке труда, похоже, завершилась. В 2026 г. на одну вакансию претендуют более шести человек, тогда как раньше - около трех. Как следует из данных ЦМАКП, нейросети все чаще лишают работы рядовых программистов и тестировщиков (спрос на них упал на 47% и 55% соответственно), тогда как традиционные отрасли экономики начали активно нанимать экспертов по кибербезопасности и анализу данных. На рынок повлияли развитие ИИ-технологий и замедление выпуска новых программных продуктов.

Смена приоритетов на рынке

ИТ-рынок труда сменил приоритеты - бизнес ищет аналитиков вместо программистов.

В первой половине текущего десятилетия ИТ-сегмент российского рынка труда пережил серию масштабных шоков, полностью изменивших баланс спроса и предложения, пишет «Коммерсант». Общий дефицит кадров сменился профицитом соискателей на фоне внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и заметного замедления разработки новых программных продуктов. Такие выводы содержатся в исследовании «Рынок ИТ-специалистов в 2020-2025 гг.», подготовленном экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимиром Артеменко.

it6.jpg

Magnific - Magnific
Рядовые программисты теряют позиции: ИИ сделал приоритетом на российском рынке аналитиков и кибербезопасников

По данным исследования ЦМАКП, спрос на рядовых программистов сократился на 47%, на тестировщиков - на 55%. В целом число вакансий для ИТ-специалистов к лету 2025 г. уменьшилось на 36% за год. Раньше на одно место претендовали примерно три человека, теперь - больше шести.

Главным пострадавшим от цифровой трансформации оказался массовый линейный ИТ-персонал. Работодатели существенно снизили интерес к специалистам технической поддержки, сетевым и системным инженерам - потребность в таких кадрах упала почти вдвое. Артеменко связывает эту динамику с растущей автоматизацией и активным использованием больших языковых моделей, которые берут на себя рутинное написание базового кода.

Новые точки роста

Даже на фоне общего сжатия классической ИТ-разработки формируются новые направления кадрового спроса. Высокий уровень цифровой зрелости компаний стимулирует поиск аналитиков для обработки больших массивов корпоративной информации. В результате спрос на специалистов по бизнес-аналитике вырос на 38%, а на экспертов по работе с данными - на 15%.

Одновременно предприятия остро нуждаются в защите от ИТ-угроз. Главными работодателями для специалистов по информационной безопасности (ИБ) неожиданно стали организации из традиционных секторов экономики, а не технологические гиганты. Число соответствующих вакансий в производстве продуктов питания увеличилось на 88%, в медицине и образовании - на 36%, в транспортной логистике - на 33%, в строительстве - на 31%.

Молодые всегда нужны

ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data Валентин Соколов считает разговоры о полном закрытии возможностей для начинающих ИТ-специалистов преждевременными, писал CNews. По его словам, на рынке меняются направления для старта карьеры и базовые требования к кандидатам. Молодым кадрам благодаря готовности учиться зачастую проще адаптироваться к новым запросам бизнеса, чем опытным сотрудникам с уже неактуальными компетенциями. В новых условиях критически важными становятся готовность осваивать передовые технологии и умение выходить за рамки привычных задач.

Соколов указывает, что традиционному бизнесу будет непросто одномоментно выйти на уровень зарплат и условий, которые предлагают крупные технологические компании. Однако по мере цифровизации производства, медицины, логистики и других отраслей будет расти потребность в специалистах по данным и ИБ, а вместе с ней - конкуренция за квалифицированные кадры. Это создаст предпосылки для постепенного улучшения условий найма, предупреждал CNews.

Перспективы и рекомендации

Представитель маркетплейса социальных услуг «Клумба» Илона Южакова отмечает, что ИИ-технологии не могут полностью заменить квалифицированных инженеров. Текущая ситуация, по ее оценке, является закономерной частью цикла: на фоне кадрового голода прошлых лет люди массово переучивались, и теперь предложение превысило потребности рынка. Компании по-прежнему готовы брать и растить талантливых начинающих специалистов, тогда как выпускники краткосрочных курсов могут не выдержать рыночной конкуренции.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Южакова добавляет, что руководство нетехнологических предприятий только начинает осознавать необходимость масштабной цифровизации. Распределению свободных кадров будут способствовать рост профильных стартапов и изменение форматов занятости - ИТ-специалисты в 2026 г. все чаще переходят от стандартной офисной работы к проектной деятельности и подработкам. В перспективе это неизбежно приведет к новому витку кадрового спроса, который затем снова скорректируется по мере развития нейронных сетей.

По мнению Южаковой соискателям в октябре 2026 г. следует ориентироваться на востребованность конкретных навыков и активно рассматривать работодателей за пределами ИТ-отрасли. Рост числа кандидатов на одну вакансию не означает автоматического снижения зарплат на всем рынке. Скорее, можно ожидать дифференцированной динамики: в одних направлениях конкуренция будет сдерживать рост вознаграждения, в других дефицит специалистов с необходимыми компетенциями продолжит поддерживать спрос и уровень зарплат.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

ПВЗ Ozon и Wildberries провалились в «слепую зону» после атак БПЛА на «Яндекс». Владельцев просят самим озаботиться видеонаблюдением

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

Китайские смартфоны переходят на б/у память из электронного мусора

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

«Дочка» ГК «Элемент» требует судом 300 миллионов у Минпромторга

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще