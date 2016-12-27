ФИНАМ представил тренды, прогнозы и ожидания в ИТ на 2017 год

Аналитическая группа компании ФИНАМ подготовила десятку прогнозных сценариев как в российском сегменте ИТ, так и на мировом уровне, охватив рыночные перспективы отдельных направлений развития информационных инноваций в 2017 г.

Пятерку мировых лидеров по рыночной капитализации возглавят компании сферы информационных технологий: Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Facebook, чья совокупная капитализация превысит $2,5 трлн. Можно утверждать, что IPO компании Snap, запланированное на март 2017 г, будет успешным, что послужит хорошим мотивирующим стимулом для рынка к размещению бумаг компанией Uber, чья оценка активов составляет около $80 млрд. Наиболее вероятный период размещения – осень 2017 года. На этом фоне популярная социальная сеть Twitter достаточно подешевеет, чтобы появились желающие её приобрести. Не менее пяти российских IT-компаний разместят свои бумаги на глобальных и российских площадках. Можно рассматривать это как длительный инвестиционный проект. Большая часть выручки этих компаний формируется в России. Могущество и потенциал российских хакеров, ежедневно освещаемые мировой прессой в ходе прошедших выборов в США, не могли пройти мимо оценок. Сформированный фон вокруг российского ИТ-потенциала способствует переводу части заказов в Россию. А ожидаемый рост зарплат программистов в развитых странах, российский курс на импортозамещение и налоговые льготы создают перспективные предпосылки для ускорения роста отечественной ИТ-индустрии. Российский ИТ-экспорт к концу следующего года может вырасти до $10 млрд. Российские венчурные инвесторы совершат не меньше пяти крупных «экзитов» из зарубежных ИТ-стартапов. При этом общий объём глобальных венчурных сделок с участием российских инвесторов превысит $1 млрд. Количество финансовых сделок в России с применением технологии blockchain превысит сотню к концу 2017 г. Покупка холдинга Mail.Ru Group оператором Мегафон создаст прецедент безвредного поглощения компаний на телекоммуникационном рынке. Ушли времена, когда интернет-кумиры полностью исчезали после их покупки гигантами отрасли – этот печальный тренд будет переломлен. Mail.Ru Group продолжит развиваться и увеличивать выручку. Впрочем, не исключено, что мобильным операторам удастся выгодно приобрести и ликвидировать несколько российских онлайн-кинотеатров. Продолжит расти интерес компаний к технологиям Big Data. Появятся имиджевые проекты у ряда отечественных компаний, связанных с разработкой и популяризацией в области искусственного интеллекта. Не думаем, что уже в 2017 году компьютерные алгоритмы станут выигрывать на оффлайн-поприще, но с высокой долей вероятности можно сказать, что в кибервойнах компьютеры станут сражаться с подобными себе и принимать самостоятельные решения. Станут популярными также и произведения искусства, созданные искусственным интеллектом. Не исключено, что «электронные» композиторы войдут в музыкальные аллеи славы, а скульптуры авторства «цифровых пигмалионов» можно будет распечатать при помощи 3D-принтера. Интернет твердой поступью покоряет все больше и больше людей по всему миру. Глобальное проникновение сети превысит 50%. В России этот показатель равняется 70% и продолжит расти в ближайшие три года, хотя и не столь высокими темпами, как прежде. Российское Министерство образования и науки начнёт продвижение выпущенного в конце 2016 года государственного проекта публикации научных работ в интернете («Научный архив.рф»). Содержащий около 2 млн статей и почти 400 тыс. диссертаций архив является крупным и по глобальным метрикам. Вместе с растущими проектами свободного доступа к научным публикациям проект подготовит смену бизнес-модели в индустрии публикации научных работ. Объём российского рынка онлайн-рекламы превысит 120 млрд руб., оставив позади телевидение и все остальные сегменты рекламного рынка. Российские компании начнут все больше увеличивать статьи рекламного бюджета в сфере диджитал, рассматривая его как перспективное средство для коммуникации с целевой аудиторией.