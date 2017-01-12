Оборот «Мегаплана» достиг 171 млн руб. в 2016 г.

p171 млн достиг в 2016 г. оборот компании «Мегаплан», разработчика одноименной CRM-системы. В прошлом году компания продала более 5 тыс. лицензий на использование CRM «Мегаплан» (облачная и коробочная версии). Рост оборота компании в четвертом квартале 2016 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. составил 25%, сообщили CNews в «Мегаплане».

«Еще несколько лет назад системы для автоматизации бизнеса многим были в новинку, однако сейчас CRM становится одним из стандартных инструментов для малого и среднего бизнеса, — рассказал Сергей Козлов, генеральный директор компании «Мегаплан». — Тем не менее российский рынок CRM пока еще далек от насыщения, особенно в российских регионах и сопредельных странах, что обеспечивает компаниям, развивающим системы для автоматизации бизнеса, активный рост. В этом году продажи CRM “Мегаплан” в Белоруссии выросли на 60%».

В 2016 г. клиентами «Мегаплана» стали: группа «Крокус», МГИМО, СПбГУ, «НД Банк», сеть квестов «Клаустрофобия», сеть спортивных клубов Fitness House, сеть магазинов «Верный», Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Росздрава и другие.

В прошлом году компания начала проводить редизайн CRM «Мегаплан». «Мы перешли на новую технологию ReactJS, которая позволила системе работать значительно быстрее, — продолжил Сергей Козлов. — Изменилось и расположение элементов интерфейса, теперь каждый пользователь системы получил возможность выбирать, с каким дизайном интерфейса ему удобнее работать. Расположение элементов в системе может быть представлено как в виде списка, так и в виде карточек. Выбирая дизайн в виде карточек, пользователь получает возможность работать в одном окне, ему не требуется постоянно переходить с одной страницы на другую».

Кроме того, в 2016 г. CRM «Мегаплан» превратилась в комплексную платформу, куда могут быть добавлены различные сервисы и приложения для обмена данными с другими системами. Возможность создавать такие приложения появилась как у сторонних разработчиков, так и у пользователей системы. Данные из «Мегаплана» могут интегрироваться с другими системами заказчиков, осуществляющими, например, пропускной режим на предприятии, бухгалтерские расчеты и проводки, учет складских запасов, управление ценами и оценку эффективности различных каналов продаж, а также с почтовыми сервисами, единой базой контактов, цифровой телефонной станцией и т.д. Открытие CRM-системы для интеграции со сторонними приложениями даст возможность пользователям наладить постоянную синхронизацию данных «Мегаплана» с другими информационными системами, а также использовать данные этих систем внутри «Мегаплана».

«В 2017 году мы рассчитываем продолжить редизайн “Мегаплана”, система должна стать еще удобнее для пользователя, — добавил Сергей Козлов. — Мы предполагаем, что наши клиенты оценят это, и рассчитываем на 30-процентный рост продаж в 2017 году». Также в этом году компания планирует расширить географию продаж и выйти на украинский рынок.