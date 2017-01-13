Михаил Лебединцев возглавит направление по продажам лицензий и оборудования в Bell Integrator

Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, объявила о пополнении команды. Михаил Лебединцев возглавит направление по продажам лицензий и оборудования, сообщили CNews в Bell Integrator.

Профессиональный опыт Михаила Лебединцева включает в себя более 20 лет работы в сфере продаж и развития бизнеса, последние из них — 14 лет в области ИТ. В портфолио Михаила Лебединцева — 11 лет работы в компании OCS на разных должностях в рамках развития бизнеса по продукции Hewlett Packard Enterpise и участие в запуске направления по продукции Lenovo, а также руководство отделом по продукции Hewlett Packard Enterprise в рамках работы в компании Merlion.

«Я рад оказаться в такой перспективной компании, как Bell Integrator. Сфера моих интересов совпала с интересами компании, передо мной стоят понятные и важные задачи. Данный этап карьеры — еще одна возможность проявить себя в профессиональном плане», — прокомментировал своё назначение Михаил Лебединцев.

«Мы надеемся, что компетентность и опыт Михаила помогут Bell Integrator выйти на новый уровень развития бизнеса, связанного с продажей лицензий программного обеспечения и оборудования мировых производителей. Знание рынка и глубокое понимание механизмов взаимодействия между вендорами и конечными заказчиками — ключевые навыки нового сотрудника, которые помогут нам расти и развиваться», — убежден Александр Молодцов, коммерческий директор Bell Integrator.