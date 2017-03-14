Продажи ИБП Powercom по итогам 2016 г. выросли на 62%

Компания Powercom подвела итоги 2016 календарного года. По данным аналитического издания IT-Research всего за прошлый год на российском рынке ИБП было продано 1,08 млн источников бесперебойного питания (ИБП) на общую сумму $292,6 млн, что соответствует годовому приросту на 4,5% в натуральном выражении и на 9,2% в денежном эквиваленте. Показатели компании за отчетный период в натуральном выражении выросли на 62%, а в долларовом эквиваленте — на 48%, сообщили CNews в Powercom.

По данным аналитиков, среди продуктовых сегментов ИБП наиболее заметный рост на российском рынке демонстрируют два: линейно-интерактивные и онлайн-модели. При этом продажи линейно-интерактивных устройств растут в штуках, но практически не меняются в деньгах, что говорит об увеличении доли поставок более дешевых моделей. С другой стороны, онлайн-ИБП показывают рост обоих показателей — как денежного, так и количества поставленных единиц товара. Несмотря на то, что поставки онлайн-моделей в штуках растут более быстрыми темпами, чем в деньгах, в долларовом эквиваленте продажи данной категории устройств на российском рынке превысили 50%, делая это направление одним из наиболее важных для производителей и их партнеров, отметили в компании.

В Powercom значительный количественный рост отмечают в обоих указанных выше сегментах (линейно-интерактивных и онлайн-устройств), составивший 41% и 49%, соответственно. Это выше среднерыночных показателей. По информации компании, среди онлайн-ИБП наибольшую динамику спроса показали устройства средней мощности (до 10кВА). В этом сегменте онлайн-ИБП наиболее востребованной оказалась серия Vanguard, где «выстрелила» модель VRT-1500XL. Самыми популярными и наиболее продаваемыми линейно-интерактивными моделями стали устройства серии Imperial, в частности, модель IMP-525AP, а также серия Raptor, где хитами продаж стали RPT-600A и RPT-600AP.

Небольшая положительная динамика в 2015 г. отмечалась на российском рынке и в сегменте Smart-устройств, к которым относятся линейно-интерактивные ИБП с чистой синусоидой выходного напряжения. В прошлом же году этот сегмент не показал аналогичной позитивной динамики ни на рынке в целом, ни в итоговых годовых продажах Powercom.

С другой стороны, аномально хорошие показатели, не коррелирующие со среднерыночной ситуацией, продемонстрировали продажи оффлайн-линейки Powercom. Как полагают в компании, здесь, очевидно, сработало своевременное обновление производителем модельного ряда, позволившее добиться более чем двукратного (в штуках) роста поставок, случившегося вопреки негативному рыночному тренду, характерному для данного сегмента.