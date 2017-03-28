 

Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК

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Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Сертификат соответствия ФСТЭК № 3720 был выдан 16 марта 2017 г.

Сертификат подтверждает, что FortiGate Enterprise Firewall, функционирующий под управлением операционной системы FortiOS с версией программного обеспечения 5.4.1 и разработанный компанией Fortinet, является программно-техническим средством защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям руководящих документов. Среди них: «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016); «Профиль защиты межсетевого экрана типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.П3». (ФСТЭК России, 2016); «Профиль защиты межсетевого экрана типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ». (ФСТЭК России, 2016); «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011); «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.П3» (ФСТЭК России, 2012).

Соответствие указанным классам защиты обеспечивает выполнение требований контроля исходного состояния ПО, а также контроля полноты и отсутствия избыточности исходных текстов на уровне файлов и на уровне функциональных объектов (процедур).

FortiGate Enterprise Firewall может применяться в государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно, а также в информационных системах до 1 уровня защищенности персональных данных включительно.

Решения FortiGate Enterprise Firewall являются частью Fortinet Security Fabric, которая реализует функции отслеживания, интеграции, управления и масштабирования инфраструктуры, и обеспечивает эффективную защиту от изощренных современных угроз. Устройства комплексной сетевой безопасности FortiGate Enterprise Firewall обеспечивают непревзойденную производительность и защиту, одновременно упрощая сетевую инфраструктуру.

Компания Fortinet предлагает широкий модельный ряд решений, подходящих для самых различных заказчиков: от небольших предприятий и офисов, до крупных компаний и провайдеров. Для обеспечения всесторонней и высокопроизводительной защиты сети, решения FortiGate используют операционную систему FortiOS с процессорами FortiASIC и другим аппаратным обеспечением.

Решения FortiGate Enterprise Firewall обеспечивают высокую защиту против самых современных сетевых угроз и угроз на уровне приложений. FortiGate Enterprise Firewall обладают широким сетевым функционалом, включая кластеризацию (active/active, active/passive) и виртуальные домены (VDOM).

«Мы гордимся тем, что наши межсетевые экраны полностью соответствуют требованиям ФСТЭК, утвержденным в сентябре 2016 года. Fortinet одна из первых компаний, которые обладают полным набором сертификатов, соответствующих этим новым требованиям, — заявил Михаил Родионов, глава представительства Fortinet в России. Наличие сертификации является непременным условием работы с большей частью госструктур и позволяет применять продукты защиты информации в системах обработки персональных данных, — завершил он.

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