Юрий Мацыгин возглавил практику Oracle в «Техносерв Консалтинге»

Компания «Техносерв Консалтинг» объявила о назначении Юрия Мацыгина на должность руководителя практики Oracle, основной задачей которого станет как развитие новых направлений и продуктов, так и сохранение статуса практики-лидера на рынке. Об этом говорится в заявлении «Техносерв Консалтинга», поступившем в редакцию CNews.

Юрий Мацыгин уже более десяти лет является одним из ключевых сотрудников «Техносерв Консалтинга». Придя в компанию в качестве консультанта, он за короткий срок вырос до ведущего специалиста. За время работы он успешно зарекомендовал себя на различных позициях: от архитектора до руководителя проектов. При его участии «Техносерв Консалтинг» реализовал целый ряд проектов, в том числе внедрение программы лояльности «Аэрофлот — Бонус», CRM в банке «Связной», программа лояльности «М.Видео-Бонус» и другие проекты.

За время работы специалисты практики Oracle компании «Техносерв Консалтинг» реализовали крупные CRM-проекты в России, в целом автоматизировавшие около 200 тыс. рабочих мест в предприятиях из различных отраслей экономики, включая: Сбербанк, ВТБ24, Промсвязьбанк, «Тинькофф Банк», «Аэрофлот», «М.Видео», «Газпромнефть» и другие.

«Залог успеха компании “Техносерв Консалтинг” заключается в том, что имея более чем 15-летний опыт и глубокую экспертизу как в области бизнес-процессов ключевых для нас индустрий, так и технологий, мы предлагаем нашим клиентам решения, которые позволяют им в довольно быстрые сроки получать реальный бизнес-результат. При этом мы никогда не стоим на месте, всегда развиваем наши компетенции и предлагаем заказчикам инновационные решения в самых различных направлениях. И одна из основных задач нового руководителя практики Oracle будет заключаться как раз в том, чтобы помогать нашим заказчикам быть на шаг впереди всех. Я уверен, что опыт Юрия, умение вести за собой команду, а также приверженность общему делу и ценностям компании позволят качественно выполнить эту задачу», — прокомментировал назначение Кирилл Булгаков, генеральный директор компании «Техносерв Консалтинг».