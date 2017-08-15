В Angara Professional Assistance назначен новый замгендиректора по развитию бизнеса

Александр Бодрик назначен заместителем генерального директора по развитию бизнеса Angara Professional Assistance (дочерней компании Angara Technologies Group).

Основными направлениями деятельности Александра в компании станут запуск и развитие собственных security operations center (SOC) и облачных услуг безопасности (SECaaS), трансформация компании в managed security service provider (MSSP), вывод на рынок услуг информационной безопасности, доступных для сегмента small & medium enterprise (SME), а также диджитализация продаж и обслуживания клиентов для предложения рынку уникальных параметров качества и скорости обслуживания.

Александр Бодрик активно публикуется по темам agile-безопасности, архитектуры корпоративной информационной безопасности, GRC, SOC и др. Ранее Александр развивал функцию информационной безопасности в крупнейших компаниях нефтегазового сектора, а также отвечал за развитие информационной безопасности в системных интеграторах R-Style/RedSys и ГК ИРИДИС.

Александр – сертифицированный аудитор информационных систем (CISA) и сертифицированный эксперт по управлению ИТ (ITIL Expert). Окончил Черновицкий национальный университет по специальности «Защита компьютерных сетей».

Angara Professional Assistance – высокотехнологичный сервис-провайдер широкого набора тиражируемых услуг кибербезопасности (MSSP). В фокусе компании: сервисы по модели Security as a service, аутсорсинг информационной безопасности, услуги по сопровождению и поддержанию работоспособности ИТ- и ИБ-систем клиентов, повышению эффективности их работы и обеспечению непрерывности выполняемых функций.