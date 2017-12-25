МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, объявила о назначении на должность директора по управлению персоналом члена правления Татьяну Гладюк.

«Перед Татьяной стоят амбициозные задачи по усилению эффективности команды МГТС за счет реструктуризации компании и оптимизации бизнес-процессов. Уверен, что ее глубокие фундаментальные знания и успешный опыт работы на сверхконкурентном рынке розничной торговли будет способствовать развитию бизнеса и укреплению лидерских позиций МГТС», — отметил генеральный директор МГТС Андрей Ершов.

До назначения в МГТС Татьяна Гладюк проработала 14 лет в сфере управления персоналом в российских и международных компаниях FMCG-сектора и имеет успешный опыт формирования команд и корпоративной культуры, развития организационной структуры и повышения эффективности труда.

Татьяна Гладюк имеет три высших образования: менеджмент, юриспруденция и управление человеческими ресурсами. Выпускница Российского университета дружбы народов, Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Университета Kingston в Лондоне. Имеет международную квалификацию в HR-менеджменте CIPD и степень MBA Института коммуникационного менеджмента Национального университета «Высшая школа экономики».

В сфере HR работает c 2003 года, основной опыт работы связан с международными и российскими розничными компаниями. С сентября 2011 года в течение шести лет отвечала за управление персоналом в группе компаний Inventive Retail group. С сентября 2017 года — советник генерального директора МГТС.