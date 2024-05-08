Власти США лишили Huawei процессоров Intel, на которых работает 90% ноутбуков компании

Intel лишена лицензии на поставку чипов Huawei



Правительство США отозвало лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm поставлять интегральные микросхемы в адрес китайского технологического гиганта Huawei. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Импортные процессоры и однокристальные системы (SoC) применяются Huawei, в частности, в производстве компьютеров и смартфонов. В случае с мобильными чипами китайская компания все чаще прибегает к использованию собственных разработок вроде SoC Kirin, на базе которых функционирует несколько коммерчески успешных моделей смартфонов, например Huawei Mate 60 Pro. Ситуация с «начинкой» выпускаемых портативных компьютеров Huawei несколько иная: в основе подавляющего большинства ноутбуков компании лежат технологии Intel.

В Министерстве торговли США подтвердили агентству отзыв «определенных лицензий» на продажу чипов Huawei, однако отказались уточнить детали.

Более словоохотливым оказался председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол (Michael McCaul). Конгрессмен-республиканец из Техаса не только подтвердил информацию о решении администрации Джозефа Байдена (Joseph Biden) в очередной раз ужесточить экспортные ограничения в отношении китайских высокотехнологичных компаний, но и не постеснялся упомянуть Intel и Qualcomm в числе тех, кто лишился права отгружать микросхемы Huawei.

Intel Intel будет вынуждена остановить поставки процессоров в адрес Huawei

«Это касается продажи Huawei любых чипов, – пояснил Маккол. – Именно две эти компании [Intel и Qualcomm] всегда нас беспокоили из-за своей чрезмерной близости c Китаем».

По словам представителя нижней палаты Конгресса, инициатива нацелена на предотвращение разработки КНР передового искусственного интеллекта.

Прогноз не подтвердился

В середине марта 2024 г. Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что власти США не планируют отзывать у Intel лицензию на работу с Huawei до истечения срока ее действия в конце 2024 г. На досрочном лишении Intel права продавать Huawei свою продукцию настаивали «ястребы» из Конгресса США и пытались «продавить» инициативу через администрацию президента.

Выдвигалось предположение, что якобы принятое в кулуарах решение не торопиться с отзывом лицензии могло иметь под собой политическую подоплеку – стремление добиться определенной разрядки в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Серьезная проблема для Huawei

Лишение доступа к технологиям Intel может иметь серьезные негативные последствия для бизнеса Huawei по производству ноутбуков. По данным исследовательских компаний NPD и GfK, в первой половине 2023 г. доля портативных ПК Huawei на чипах Intel составляла 90,7%. Еще 9,3% были выполнены на микросхемах AMD, которая уже тогда не имела лицензии на работу с китайским вендором, который, вероятно, получил доступ к ним через альтернативные каналы сбыта.

Intel остается наиболее сильным игроком на рынке не только x86-совместимых ПК, но и среди производителей процессоров для ПК любых архитектур. Согласно данным аналитической компании Canalys, по итогам IV квартала 2023 г. Intel принадлежало 78% рынка процессоров для ПК, ее главному конкуренту по x86-совместимой продукции, компании AMD, досталось лишь 13%. Apple, которая уже несколько лет как отдает предпочтение собственным ARM-процессорам семейства M, была вынуждена довольствоваться 10% глобального рынка.

Совокупная выручка Huawei по итогам 2023 г. выросла на 9% к показателям 2022 г. и превысила 700 млрд юаней (около $98,49 млрд). Чистая прибыль компании за этот же период увеличилась на 144,5% до 87 млрд юаней (около $12 млрд) – не в последнюю очередь благодаря отлично продавшейся новинке Mate 60 Pro, представленной в марте 2023 г.

Бизнес по производству смартфонов Huawei продолжил демонстрировать более чем достойные результаты на родине компании и в I квартале 2024 г. Согласно данным Counterpoint Research, продажи «умных» телефонов Huawei в КНР выросли на 69,7% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.

Эпопея с экспортными лицензиями

В 2019 г. Huawei по инициативе тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) была включена в список компаний, в отношении которых введены торговые ограничения – «черный список» Минторга. В связи с этим поставки Huawei высокотехнологичной продукции американского происхождения на законных основаниях и без получения специальной лицензии стали невозможны.

В конце 2020 г. Минторг выдал нескольким поставщикам Huawei, в числе которых была Intel, лицензию, которая позволяла отгружать китайскому гиганту отдельные виды электронной продукции, в частности, самые современные чипы для ПК.

AMD тоже подала заявку на получение аналогичной лицензии – в начале 2021 г., когда пост президента США уже занял Джозеф Байден. Согласно источникам Reuters, официального ответа на нее так и не получила, но провела лоббистскую кампанию, направленную на создание равных с Intel условий в том, что касается работы с Huawei.

В конце февраля 2023 г. Минторг заявил о планах по пересмотру ранее выданных разрешений и якобы в частном порядке уведомил заинтересованные компании о том, что «правила игры» теперь будут одинаковыми для всех.