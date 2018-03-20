Выручка «Системного софта» за год выросла в полтора раза

«Системный софт», российский поставщик программного обеспечения, подвел окончательные финансовые итоги 2017 г. По результатам периода с января по декабрь включительно выручка компании составила 3,626 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2016 г., этот показатель увеличился на 1,176 млрд в абсолютных величинах или 48% в относительном исчислении. Основная часть выручки пришлась на поставки программного обеспечения, продажу ИТ-оборудования для бизнеса, а также осуществление ИТ-услуг: проектов внедрения, ИТ-консалтинга и облачных сервисов в области информационной безопасности.

В 2017 г. команда «Системного софта» развивала ключевые компетенции по вендорам в нескольких отраслях: в первую очередь, финансовом секторе, промышленности, инженерных и проектных организациях, медицине. Существенно выросло направление информационной безопасности, которое не только реализовало крупные проекты и поставки решений для киберзащиты, но также запустило облачный сервис по обучению персонала основам кибербезопасности Syssoft Security Awareness. Развитию направления способствовало получение лицензии ФСБ на поставку средств криптографической защиты информации.

В прошедшем году сформировано отдельное направление, занимающееся реализацией крупных высоконагруженных проектов внедрения продуктов Atlassian: в первую очередь, баз знаний, сервисных порталов и решений для автоматизации бэк-офиса. Кроме того, выделено направление, занимающееся консультированием, реализацией и внедрением систем автоматизации производства (САПР).

В результате, к 1 января 2018 г. штат компании вырос с 98 до 130 человек. К моменту начала года ассортимент «Системного софта» увеличился до 97 тыс. продуктов от 1,460 тыс. поставщиков с пяти континентов. Накопленная в компании экспертиза позволяет по запросу заказчика поставить любой программный продукт, продаваемый в мире — в том числе те, что не поставлялись в Россию ранее.

Рост «Системного софта» продолжает тенденцию прошлых лет: по итогам 2016 г. прирост выручки составил 84,6% (с 1,327 до 2,45 млрд рублей).

«Наша компания работает с 2008 г., и каждый год без исключения закрываем с существенным увеличением оборота. На ранних этапах высокие темпы прироста были связаны с "эффектом низкого старта", но динамика последних двух лет — следствие качественных изменений в структуре и корпоративной культуре компании. В прошлом году мы впервые попали в верхнюю половину списка крупнейших ИТ-компаний России CNews100, и я уверен, что продолжим движение вверх. В следующем году мы запланировали увеличить оборот компании минимум на 40% и развить несколько новых направлений, связанных, в первую очередь, с облачными продуктами и "экзотическим" ПО, которое слабо представлено на территории нашей страны», — отметил генеральный директор «Системного софта» Максим Тикуркин.