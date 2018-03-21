Эксперты цифровой экономики поддержали меры по устранению барьеров в развитии финтеха

Рабочая группа по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» поддержала пакеты законопроектов, направленные на увеличение доли безналичных расчетов и обеспечение доступности финансовых услуг. Решение было принято 21 марта на заседании, которое прошло в минэкономразвития РФ при участии министерства финансов, минэкономразвития, министерства юстиции, Центробанка, Сбербанка, Газпромбанка, ассоциации «Финтех», МТС, «Вымпелком», «Яндекс» и других.

Пакет документов подготовлен центром компетенций направления «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (Фонд «Сколково» совместно с ассоциацией «Финтех»). Среди предлагаемых мер – возможность использования в административно-управленческих расходах банковских платежных агентов (юрлиц и ИП, уполномоченных принимать платежи физлиц) удаленно подключенных кассовых аппаратов, а также допустимость их применения без печатного устройства при онлайн-отправке фискальных чеков. Таким образом, потребитель по своему выбору может получить электронный чек вместо бумажного.

Пакет законопроектов для обеспечения доступности финансовых услуг предусматривает повышение лимитов платежей в электронных платежных системах для индивидуальных предпринимателей (единовременный остаток – 120 тыс. руб., оборот – 400 тыс.), а также применение лимитов для всех видов операций. Среди других предложенных мер – возможность осуществление переводов между корпоративными электронными системами платежей.

«Эксперты рабочей группы не просто поддержали предложенные законодательные изменения, но и назвали их давно ожидаемыми в финансовой сфере. Одобренные документы предусматривают снятие барьеров для развития технологий, например, увеличение возможности по проведению удаленных платежных операций, в которых электронные чеки смогут дополнить бумажные в качестве альтернативы», – отметил руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.

Одобренные рабочей группой пакеты законопроектов будут представлены на дальнейшее рассмотрение в Правительство.