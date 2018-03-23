Ольга Дергунова вошла совет директоров IBS

«IBS IT Services» (IBS) сообщила о включении в Совет директоров Ольги Дергуновой в качестве независимого директора.

Назначение г-жи Дергуновой с ее обширным профессиональным опытом и экспертизой в информационных технологиях и бизнесе усилит Совет директоров IBS, расширив его компетенции, и будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления компании.

Комментируя назначение, Ольга Дергунова отметила: «IBS – один из лидеров российского ИТ-рынка, который под руководством CEO компании Светланы Балановой успешно проходит этап глубокой трансформации, а его роль драйвера цифровизации и модернизации экономики стремительно растет. За счет колоссального опыта команды, фундаментального понимания современных трендов и активного развития перспективных направлений компания укрепляет собственные позиции на рынке и уверенно занимает новые ниши. Я рада принять предложение акционеров и присоединиться к Совету директоров IBS, и внести свой вклад в создание новой истории роста на российском ИТ-рынке».

Ольга Дергунова в настоящее время является заместителем президента-председателя правления Банк ВТБ. Г-жа Дергунова имеет более чем двадцатилетний опыт работы в области финансов.

Ранее она занимала должность Главы Росимущества и заместителя министра экономического развития Российской Федерации, являлась членом Правления Банк ВТБ, а также более 10 лет занимала руководящие позиции в офисе компании «Майкрософт» в России и СНГ.