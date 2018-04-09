«Корус Консалтинг СНГ» отчитался о росте чистой прибыли на 115% по итогам 2017 года

«Корус Консалтинг СНГ», 100% дочернее зависимое общество Сбербанка, разработчик SaaS-сервисов, в 2017 г. вошел в top-5 рейтинга «Крупнейшие поставщики SaaS в России 2017», а также сохранил место в top-20 рейтинга «Крупнейшие поставщики ИТ в рознице» по версии CNews Analytics.

В 2017 г. клиентам банка, материнской компании, были предложены новые сервисы: создания документов, проверки контрагентов, выбора кредита и подачи кредитных заявок в электронном виде «Онлайн кредит для бизнеса». «Корус Консалтинг СНГ» создал для своих «сестер», других «дочек» банка, таких, как как «Сбербанк Лизинг» и «Сбербанк Факторинг», цифровые онлайн-платформы E-Leasing и Е-Факторинг. Для платформы знаний для бизнеса «Деловая среда» был расширен функционал личного кабинета.

Как результат, по сравнению с предыдущим годом доля банковских проектов в выручке «Корус Консалтинг СНГ» в 2017 г. выросла до 19%. В планах компании — предложение обкатанных банковских и небанковских сервисов всем участникам финансового рынка.

Внедрение ЭДО и развитие технологии EDI в традиционном для «Корус Консалтинг СНГ» секторе рынка, ритейле, увеличило в 2017 г. число электронных документов, проходящих через серверы компании, на 38%. В портфеле продуктов появились новые сервисы: «Корус ОФД», «Корус Каталог» и «Корус Pro Store» (система управления товародвижением в несетевой рознице), а также «Вет.Коннект» — интеграционный модуль с ФГИС «Меркурий».

В 2017 г. в стране началась реализация государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», вектор которой полностью совпадает с вектором деятельности «Корус Консалтинг СНГ». Так, после консультаций с Минпромторгом в феврале 2018 г. состоялось подписание «Соглашения о сотрудничестве в целях развития государственной информационной системы промышленности (ГИСП)» между Фондом развития промышленности (ФРП) и «Корус Консалтинг СНГ». Речь идет о развитии национального электронного каталога потребительских товаров.

Предстоящий переход на обязательное использование ветеринарных сертификатов в электронном виде для контроля изготовления и прослеживаемости товаров животного происхождения инициировал создание интеграционного модуля «Вет.Коннект». По результатам тестирования и первых внедрений «Корус Консалтинг СНГ» получил статус партнера Россельхознадзора.

2017 г. также запомнился стартом проекта трансграничного ЭДО. По согласованному с ФНС РФ сценарию уже разработаны «пилоты» с контрагентами из Беларуси, Германии, Кореи и Литвы.

Комментируя результаты деятельности «Корус Консалтинг СНГ», Сергей Вершков, директор компании, сказал: «Ключевыми направлениями для нас, по-прежнему, являются разработка и развитие цифровых онлайн сервисов, как для банковского рынка и, в том числе, для материнской компании Сбербанк, так и для рынка ритейла. В 2017 г. мы обновили и значительно расширили технологическую базу, увеличили мощности инфраструктуры, нарастили новые компетенции. Компания выросла почти до 500 человек. Наступивший 2018 г. для нас — год больших федеральных проектов и стремительной реализации самых смелых идей».