Сбербанк и СПбГУ заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве в образовательной и исследовательской сферах с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет».

Соглашение подразумевает подготовку и реализацию совместных научно-исследовательских программ и проектов, направленных на изучение уровня активности предпринимательства в России.

Один из ключевых проектов в данной области — «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM). Проект является крупнейшим в мире исследованием предпринимательской активности, в рамках которого оценивается роль предпринимательства в экономическом развитии стран. Процесс анализа предпринимательской активности базируется на измерении уровня предпринимательства; выявлении причин, определяющих динамику; дальнейшем стратегическом планировании. В России мониторинг проводится группой исследователей института «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета.

Результаты исследований GEM оказывают воздействие на повышение национального уровня компетенций в вопросах предпринимательства. Для этого в период с 2017 по 2018 гг. в оценке приняло участие 54 страны, составляющих 68% населения мира и производящих более 86% мирового ВВП.

«Сотрудничество между Сбербанком и Санкт-Петербургским университетом призвано поддержать изучение уровня предпринимательского климата в России. Результаты исследований помогут выявить зоны для развития, что сформирует национальную повестку в вопросах поддержки предпринимательства», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.