Acronis представила итоги работы в 2017 году

Acronis объявила об устойчивом росте своего облачного бизнеса, в виду того, что спрос на предлагаемые ей услуги облачного хранения, резервного копирования и аварийного восстановления данных по-прежнему превосходит ожидания. Количество защищенных устройств по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 200%, а количество защищенных корпоративных клиентов – на 151%, объем использования облачного хранилища компании Acronis для хранения данных клиентов в настоящий момент составляет 39 петабайт.

За прошлый год компания Acronis привлекла более 2000 новых сервис-провайдеров, которые уже предлагают услуги резервного копирования, аварийного восстановления, синхронизации и совместного доступа к файлам с использованием платформы Acronis Data Cloud. Наличие бесплатных пробных версий, унифицированный процесс установки, многоуровневая и многопользовательская архитектура, интеграция платформы с PSA- и RMM-системами, все это сделало решения Acronis самыми эффективными и экономичными для защиты данных из доступных сервис-провайдерам.

Как следствие, сервис-провайдеры могут заменять свои устаревшие системы на решение Acronis и использовать новые функции, которые в наибольшей степени соответствует потребностям их клиентов. Кроме того, возможность начать предоставлять новые услуги без каких-либо вложений, гибкие модели лицензирования и различные способы развертывания (хостинг в ЦОД Acronis или в ЦОД сервис-провайдера, гибридное развертывание) делают Acronis Data Cloud уникальным решением, которое может легко интегрироваться в существующую инфраструктуру сервис-провайдера, не нарушая работы его модели предоставления услуг своим клиентам.

Сервис-провайдеры активно осваивают новые виды услуг и рынки, а также получают дополнительные источники дохода, поскольку решения на базе Acronis Data Cloud очень привлекательны для клиентов и повышают качество обслуживания, ведут к снижению процента оттока абонентов.

«Мы предпочли платформу Acronis в качестве облачного решения для резервного копирования, так как компания Acronis предлагает большую гибкость. С Acronis мы можем предложить своим партнерам и их клиентам полную защиту всех рабочих нагрузок и очень простое управление данными. Гибридное развертывание позволяет нам выгодно отличаться от конкурентов, а интеграция с нашими нынешними панелями управления и регулярное внедрение новых функций в них также весьма существенно повысили эффективность нашей работы и снизили затраты. Кроме того, у нас появились новые возможности», - сказал Том О'Хаган, основатель и генеральный директор Virtual1.

Руководство компаний любых размеров постепенно осознает всю важность защиты данных в публичных облачных сервисах, в связи с чем количество организаций, выбирающих Acronis для защиты своих рабочих нагрузок в облачной среде, очень быстро растет. Более того, за последний год количество почтовых ящиков Microsoft Office 365, защищенных при помощи решений Acronis, увеличилось более чем на 1000 процентов.

Сегодня многие компании понимают, что компрометация клиентских данных может привести к значительным расходам, потере репутации и доверия со стороны клиентов, а также значительным судебным издержкам и штрафам. В результате, многие коммерческие организации начинают обращаться к специализированным, надежным и безопасным сервисам облачного хранения, предлагаемым компанией Acronis, чтобы защитить данные своих клиентов. При этом даже пользователи локальной версии Acronis Backup проявляют большой интерес к облачным хранилищам, поскольку 35 процентов из них хранят дополнительные копии резервных файлов в Acronis Cloud.

Продукты компании Acronis активно используются в автомобильной, обрабатывающей промышленности и ИТ-отрасли, а 79 компаний из ста, входящих в рейтинг World’s 100 Most Valuable Brands , применяют решения Acronis в своей работе.

Как лидер в области защиты данных в гибридных облачных хранилищах, компания Acronis известна благодаря разработке передовых технологий в этой сфере. Благодаря уникальным решениям в сфере резервного копирования, которые дополнены защитой от программ-вымогателей с использованием технологий искусственного интеллекта и системой нотаризации данных при помощи технологии блокчейн, Acronis продолжает расширять границы возможного, реагирует на отзывы клиентов для создания новаторских и эффективных решений, которые востребованы на рынке.

Идя по пути инновационного развития, компания за прошлый год заключила стратегические партнерства с рядом мировых лидеров в технологической сфере, а также с крупными клиентами, которые выбрали решения Acronis благодаря их функциональности, простоте использования и надежности.

Google Cloud. Возможность хранить данные непосредственно в Google Cloud встраивается в большинство решений Acronis, и весьма существенно расширяет количество региональных облачных хранилищ для данных партнеров и клиентов Acronis. Это позволяет повысить скорость выгрузки данных и обеспечить суверенитет данных для пользователей в разных странах.

Microsoft Azure Cloud. Решения Acronis для защиты данных, которые уже доступны, дают клиентам возможность легко использовать публичное облачное хранилище Azure Cloud для резервного копирования. В данный момент идет разработка системы для полной интеграции с облачной платформой Microsoft Azure, благодаря чему она превратится в единый компонент нашей платформы.

Интеграторы решений. Acronis предлагает интеграцию платформенной функциональности с самыми популярными платформами автоматизации хостинга, системами автоматизации профессиональных услуг (PSA) и инструментами дистанционного контроля и управления (RMM), в том числе Autotask, ConnectWise, cPanel, Plesk и Kaseya.

Williams Martini Racing. Одна из самых культовых команд "Формулы-1", Williams Martini Racing, выбрала технологии Acronis для защиты своей гибридной ИТ-инфраструктуры. Команда использует функциональность Acronis Data Cloud для защиты всех локальных и облачных рабочих нагрузок, централизации и упрощения управления резервным копированием.

Команда «Формулы-1» Sahara Force India. Команда Sahara Force India выбрала технологии Acronis для защиты данных, которые создаются на ее фабрике, в аэродинамической трубе и всей ИТ-инфраструктуре, при помощи предлагаемых компанией Acronis решений в сфере резервного копирования, аварийного восстановления, программно-определяемого хранилища данных, синхронизации и совместного доступа к файлам, а также использования искусственного интеллекта для защиты от программ-вымогателей. Команда также переименовала свой «Пункт управления» в Сильверстоуне (Великобритания) в «Центр управления Acronis», что демонстрирует ценность данных и важность их защиты для гонок «Формулы-1».

«Наши вложения в гибридную облачную архитектуру принесли невероятные дивиденды, особенно в сфере работы с поставщиками услуг, – отметил Джон Занни, президент компании Acronis. – Мы можем весьма существенно увеличить их выручку и помочь им достичь успеха в бизнесе при помощи нашей платформы Acronis Data Cloud. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с целью продолжения этого роста».