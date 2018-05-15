«Стэп Телемаркетинг» включен в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России

«Стэп Лоджик», российский сетевой и системный интегратор, сообщил о включении программного продукта «Стэп Телемаркетинг» в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России. Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов исходящего оповещения в контакт-центрах, построенных на базе платформ различных вендоров.

Программный продукт «Стэп Телемаркетинг» является собственной разработкой «Стэп Лоджик» и применяется при обзвоне существующих и потенциальных клиентов с предложением товаров и услуг, при проведении исследований потребностей рынка и опросов, а также для оперативного информирования о профилактических работах, задолженностях, сроках платежей. Решение быстро интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру, легко масштабируется и совместимо с платформами различных вендоров. «Стэп Телемаркетинг» могут использовать операторы связи, страховые компании, коммерческие организации, банки, коллекторские агентства, медицинские учреждения, структуры ЖКХ. Решение уже доказало свою эффективность в контакт-центрах «Ростелекома», Европейского пенсионного фонда, Евразийского банка развития.

«Стэп Телемаркетинг» позволяет оптимизировать работу ключевых подразделений контакт-центра. АРМ менеджера обеспечивает функциональность, необходимую для настройки бизнес-сценариев обработки исходящих вызовов. Операторы получают интуитивно понятный графический интерфейс. При общении с клиентом видна история взаимодействия с ним по всем каналам коммуникаций, что значительно увеличивает долю вопросов, успешно решенных при первом обращении. Администраторы систем автоматического голосового оповещения могут контролировать канальную емкость, одновременно работать с несколькими системами оповещения, оперативно получать уведомления в случае сбоев и т.д.

Решение «Стэп Телемаркетинг» включено в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» по классу продуктов «Прикладное программное обеспечение общего назначения» в соответствии с Приказом №157 Минкомсвязи России от 12 апреля 2018 г. Программный продукт был признан соответствующим требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 г. «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на основании решения Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России от 2 апреля 2018 г. Таким образом, продукт «Стэп Лоджик» является официально разрешенным для закупки государственными и муниципальными организациями.

«Уже более 20 лет "Стэп Лоджик" развивает экспертизу в области построения контакт-центров и создает собственные решения, позволяющие удовлетворять самые строгие требования заказчиков. Продукт "Стэп Телемаркетинг" выводит контакт-центры на новый технологический уровень и является эффективным инструментом не только для оптимизации работы внутренних служб, но и для управления взаимоотношениями с клиентами, получения от них обратной связи. Включение "Стэп Телемаркетинг" в Единый реестр с учетом актуальных тенденций рынка открывает новые возможности для нашего бизнеса», – отметила Екатерина Крупчицкая, руководитель группы разработки департамента унифицированных коммуникаций и контакт-центров «Стэп Лоджик».

Реестр Минкомсвязи РФ был создан в 2015 г. в целях расширения использования отечественного ПО, подтверждения его происхождения из Российской Федерации, а также оказания мер государственной поддержки российским разработчикам софтверных продуктов.