«Лантер» обеспечит комплексное сервисное обслуживание POS-терминальной сети группы ВТБ

«Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») победил в конкурсе компании «Мультикарта» и обеспечит комплексное техническое обслуживание более 100 тыс. POS-терминалов группы ВТБ в течение двух лет.

Кирилл Солнцев, заместитель генерального директора компании «Мультикарта», сказал: «Бесперебойная работа платежной инфраструктуры банка ВТБ – приоритетная задача "Мультикарты". Поэтому мы уделяем особое внимание выбору компаний, предоставляющих услуги по комплексному техническому обслуживанию POS-терминальной сети. Компания "Лантер" соответствует всем требованиям проведенного конкурса. Мы уверены в ее профессионализме и компетенциях в сфере обслуживания банковской платежной инфраструктуры».

Андрей Агафонов, коммерческий директор «Лантер», сказал: «Сопровождение эквайринговых сетей – одно из ключевых направлений бизнеса компании. Количество единиц оборудования, передаваемого на обслуживание в "Лантер", растет ежегодно, что свидетельствует о высоком качестве нашего сервиса. Победа в конкурсе "Мультикарты" – это дополнительное подтверждение ведущей позиции "Лантер" в области мультивендорного сервиса POS-терминального оборудования».

«Лантер» и «Мультикарта» с 2014 г. являются партнерами в сфере платежных технологий. В рамках сотрудничества «Лантер» реализовал проекты различной сложности – от поставки платежного оборудования, разработки и сопровождения программного обеспечения для POS-терминального оборудования до комплексного обслуживания эквайринговых сетей группы ВТБ.