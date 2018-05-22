«Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку

«Ростелеком» заключил государственный контракт на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа Эгвекинот, Провиденского городского округа и Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. Ранее компания уже подключила к системе Анадырский, Билибинский и Чаунский районы Чукотки.

«Система-112» предназначена для вызова экстренных служб жителями по принципу «одного окна» – она позволяет позвонившему при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер требуется набрать. Благодаря современным информационным технологиям звонок первоначально поступает в единый центр, где специально обученный диспетчер отсеивает ложные и справочные вызовы, и далее передает запрос в полицию, скорую помощь, МЧС, пожарную службу в зависимости от ситуации.

Система существенно упрощает и ускоряет обмен данными между гражданами и экстренными службами, на основе принимаемых звонков ведет базу данных и формирует отчеты, регистрирует действия персонала, обобщает и анализирует оперативную обстановку в регионе. Подобная автоматизация позволяет быстрее реагировать на чрезвычайные происшествия и угрозы террористических актов.

«Проект по внедрению "Системы-112" на Чукотке начался осенью 2016 г., когда в Анадыре мы создали первый центр обработки вызовов. За эти два года была проделана большая работа. Сегодня мы выходим на финишную прямую – ведем строительство в самых удаленных районах округа. До конца года Чукотка будет полностью подключена к системе», – сказала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала «Ростелекома».