 

Облако Inoventica стало прибыльней на 30%

Бизнес Финансовые результаты
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, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2018 года.

Совокупная неконсолидированная выручка Группы Inoventica за первый квартал 2018 года осталась на уровне прошлогоднего показателя за аналогичный период и составила около 100 млн руб. Чистая прибыль Группы Inoventica в моменте осталась около нуля.

Рост финансовых показателей продемонстрировало направление облачных услуг, доля которого в структуре выручки всей Группы составила 22%. Значение показателя EBITDA увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

Рост уровня доходов Inoventica Services связан с увеличением выручки от оказания массовых облачных сервисов на платформе KVM на 11%, при этом рост числа оказанных услуг составил 20%, а рост числа новых пользователей, потребляющих данные услуги, на 18% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года.

Помимо массового сегмента, стабильность доходов Inoventica Services поддерживается реализацией крупных проектов с компаниями в сегментах B2G и B2B, среди которых «Российский фонд технологического развития», «Сбербанк страхование жизни», МТТ, DOC+, «Астон Консалтинг». 

Стоимость введенных в эксплуатацию основных средств Группы Inoventica остается на уровне 800 млн рублей по первоначальной стоимости. По состоянию на 24 мая 2018 года обязательства по внешним для Группы компаний Inoventica кредитам и займам отсутствуют.

Партнерами Inoventica Services по реферальной программе за первые полгода после ее запуска стали 242 агента, в числе которых телекоммуникационная компания федерального масштаба, входящая в TOP-5 ведущих российских операторов связи.

«Иновентика технолоджес» и один из лидеров российского рынка системной интеграции Angara Technologies Group подписали партнерское соглашение. «Иновентика технолоджес» и «Центр безопасности информации» осуществили интеграцию системы защиты от сетевых атак invGUARD и систему мониторинга информационной безопасности NeuroDAT SIEM. С начала 2018 года Inoventica Services расширила свое присутствие до 70 стран мира, население которых составляет более 60% всего человечества. 

Inoventica и МТТ запустили программу поддержки стартапов «Стартап-касса», размер которой составляет 100 млн. рублей. 

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