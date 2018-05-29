«Альфастрахование» подписала меморандум со стартапом Gero

В рамках акселератора Insurtech Lab «Альфастрахование» подписала меморандум и начала сотрудничество со стартапом Gero.

Группа компаний Gero работает в области биотехнологий с 2004 г., а последние пять лет сфокусирована на научных разработках по борьбе со старением: работы ведутся совместно с лидирующими научными организациями мира. Научная репутация Gero позволила получить доступ к медицинским данным порядка 500 тыс. человек одного из крупнейших мировых биобанков - UK Biobank (Великобритания) для их анализа, построения расчетных моделей и поиска мишеней для терапии против старения. В настоящее время ведутся испытания экспериментальной терапии на мышах.

Сотрудники Gero обучили нейросети предсказывать вероятность смерти на основе данных фитнес-трекера. Искусственный интеллект без каких-либо внутренних вмешательств оценивает биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером. В своей работе компания опиралась на медицинские данные 10 тыс. человек, собранные в 2003-2006 гг. в ходе национального исследования NHANES в США. В базе данных исследования содержится информация о том, как люди с разным состоянием здоровья двигались во время ношения фитнес-трекера: как часто переходили от движения к состоянию покоя, сколько шагов прошли, какая интенсивность физических нагрузок у них была максимальной. Gero научили искусственный интеллект связывать повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов, выявляя неблагоприятные тенденции.

«Инструмент мониторинга Gero поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы. Этот алгоритм имеет большой потенциал для применения медицинскими и страховыми компаниями, которые смогут дистанционно выявлять людей из группы риска и оптимизировать работу с ними», — сказал Николай Григорьев, руководитель направления digital-проектов Gero.

Взаимодействие «Альфастрахование» и Gero началось после программы акселерации иншуртех-стартапов Insurtech Lab, организованной «Финтех Лаб» в партнерстве с «Альфастрахование».

«В мире не так много биотехнологических стартапов, которые бы делали проекты в финтех-сфере или в сотрудничестве со страховыми компаниями. Тем более приятно, что такое партнерство родилось в России в ходе первой в стране акселерационной программы для иншуртех-стартапов. Надеемся, что в дальнейшем количество проектов, появившихся в ходе глубоких научных изысканий, будет только расти», — сказал Антон Арнаутов, генеральный директор «Финтех Лаб».

«Финтех Лаб» — независимая организация, цель которой — создание благоприятных условий для развития инновационных финансовых технологий в России и объединение усилий участников финансового рынка. В числе проектов «Финтех Лаб» первый межбанковский финтех-акселератор Fintech Lab, первый страховой акселератор Inshurtech Lab, Молодежный день финтеха на форуме Finopolis, студенческий финтех-чемпионат Fintech Cup, а также участие в создании Ассоциации стартапов «Финтех Старт».