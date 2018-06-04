«Фогсофт» создал отечественное SRM-решение на базе системы iTender

«Фогсофт» разработал систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM. Интегратор расширил привычные возможности автоматизации закупок. Стандартные SRM-инструменты дополнены системой оценки деловой репутации поставщиков для минимизации рисков при заключении договоров и корпоративным электронным магазином для упрощения процедур малых закупок.

iTender SRM реализует предлагает следующую функциональность: сбор потребностей; планирование закупок; управление качеством поставщиков; проведение торговых процедур; закупки малых объемов; контроль исполнения договоров; статистика и отчеты.

Решение iTender SRM – инструмент для руководителя компании, который с его помощью контролирует все процессы отдела закупок, принимает управленческие решения и максимизирует рентабельность инвестиций. Для менеджера по закупкам iTender SRM - возможность перейти на более высокий уровень организации закупочной деятельности.

«Система iTender SRM не рушит, а упрощает привычные процессы, избавляет сотрудников от рутины и дает им время на интеллектуальный труд, применение инструментов стратегического управления, инноваций», – отметил Сергей Юров, директор департамента специальных проектов компании «Фогсофт».

Используя iTender SRM, ответственные специалисты компании будут в курсе закупок и взаимоотношений с поставщиками, благодаря централизованному сбору данных. В единой базе системы представлены: номенклатура закупок, реестр договоров, информация об исполнении контрактов и этапах оплаты, реестр поставщиков, история взаимодействия с каждым контрагентом, детали организации и проведения электронных торгов, реестр закупок.

Стандартный для SRM-систем функционал «Фогсофт» дополнил новыми возможностями. В iTender SRM входит система «Рейтинг поставщиков» – инструмент для оценки деловой репутации контрагента. В единой базе данных рейтинга содержится информация о контрагентах предприятия и история работы с ними, на основе которой рассчитывается индекс деловой репутации поставщика. Используется методика расчетов на основе только документально-подтверждаемых фактов.

Крупные предприятия также заинтересует система «Корпоративный интернет-магазин», которая поможет оптимизировать процесс приобретения малоценных товаров. Ее задача – сократить операционные затраты на проведение закупочных процедур товаров, которые существенно выше стоимости самих товаров.

iTender SRM может быть интегрирована с Официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru), корпоративным сайтом заказчика и ERP-системами.