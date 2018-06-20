Совокупные доходы Oracle выросли на 6% до 39,8 миллиардов долларов в 2018 году

Oracle объявила финансовые результаты четвертого квартала 2018 финансового года и всего 2018 финансового года. В четвертом квартале совокупные доходы выросли на 3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и составили 11,3 млрд долларов США. Доходы от продления подписки на облачные сервисы (SaaS, PaaS и IaaS), обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов выросли в четвертом квартале на 8% и составили 6,8 млрд. долларов США. Доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий сократились в четвертом квартале на 5% до 2,5 млрд. долларов США.

Квартальная операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 8% и составила 4,4 млрд долларов США при норме операционной прибыли в 39%. Без учета требований GAAP операционная прибыль выросла в четвертом квартале на 6% до 5,3 млрд долларов при норме операционной прибыли 47% без учета GAAP. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, составила в четвертом квартале 3,4 млрд долларов, а без учета требований GAAP - 4,1 млрд. долларов. Прибыль на акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 8% и составила в четвертом квартале 0,82 долларов, а без учета требований GAAP – на 11% до 0,99 доллара.

Краткосрочные доходы будущих периодов выросли на 2% и составили 8,4 млрд долларов на конец четвертого квартала. Денежный поток от операционной деятельности за истекшие двенадцать месяцев вырос на 9% или на 1,3 млрд долларов и достиг рекордных показателей в 15,4 млрд долларов США.

За 2018 финансовый год совокупные доходы корпорации выросли на 6% до 39,8 млрд долларов США по сравнению с 2017 финансовым годом. Доходы от продления подписки на облачные сервисы (SaaS, PaaS и IaaS), обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов выросли на 10% до 26,3 млрд долларов США в 2018 финансовом году. Доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий сократились на 4% до 6,2 млрд долларов США в 2018 финансовом году.

Операционная прибыль Oracle в 2018 финансовом году, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 8% и составила 13,7 млрд долларов при норме операционной прибыли в 34%. Без учета требований GAAP операционная прибыль выросла в 2018 финансовом году на 9% до17,6 млрд долларов, а норма операционной прибыли без учета GAAP составила 44%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, составила в 2018 финансовом году 3,8 млрд долларов, а без учета требований GAAP – 13,2 млрд долларов. Прибыль на акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, составила в 2018 финансовом году 0,90 доллара, а прибыль на акцию, рассчитанная без учета требований GAAP, – 3,12 доллара.

«В прошлом году я прогнозировала двузначный рост прибыли на акцию, рассчитанной без учета требований GAAP, в 2018 финансовом году, – сказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. – И мы обеспечили рост на 14% в этом году в основном благодаря сильному росту нашего облачного бизнеса. В 2019 финансовом году я ожидаю, что рост выручки позволит нам вновь получить двузначный рост прибыли на акцию, рассчитанной без учета GAAP».

«У нас был отличный четвертый квартал: совокупный доход превысил наш прогноз на 200 миллионов долларов в пересчете на постоянный валютный курс, – отметил главный исполнительный директор Oracle Марк Херд. – В четвертом квартале доходы от наших стратегических облачных приложений Fusion ERP и HCM SaaS продемонстрировали рост более чем на 50%, и мы ожидаем продолжения уверенного роста продаж наших облачных комплексов Fusion SaaS в 2019 финансовом году».

«Некоторые из наших крупнейших клиентов начали процесс переноса локальных баз данных Oracle в Oracle Cloud, – отметил главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон. - Например, AT&T перемещает в Oracle Cloud тысячи баз данных и десятки тысяч терабайт данных. Мы считаем, что эти масштабные миграции баз данных Oracle в облако станут драйвером нашего бизнеса по PaaS и IaaS в 2019 финансовом году».

Совет директоров также объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере 0,19 долларов на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 1 июля 2018 г. всем держателям акций, зарегистрированным до конца рабочего дня 31 июля 2018 г.