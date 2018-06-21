«Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов»

Решение «Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов автоматизирует» процесс контроля финансовых транзакций для исполнения требований федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ. Дополнительным преимуществом использования инструмента «Диасофт» станет сокращение трудозатрат на РКО при более высоком уровне контроля.

Процесс проверки платежей, назначений и контрагентов, как правило, осуществляется в банках вручную либо с помощью специализированных решений. Эти решения отслеживают подозрительные платежи, а все остальные транзакции отправляют на обработку специалистам банка. При большом объеме транзакций процесс, организованный таким образом, становится крайне трудозатратным.

По статистике, до 95% банковских операций соответствует критериям нормы, поэтому новое решение «Диасофт» в линейке «Diasoft FA# Beans – Контроль платежей клиентов» – автоматизирует процесс обработки типичных платежей, то есть самого массивного блока информации. Подозрительные платежи, которые не отвечают тем или иным параметрам, автоматически отправляются для тщательной проверки на «ручной» контроль сотрудникам банка. Таким образом, помимо точного соблюдения требований законодательства, банк получает возможность снизить нагрузку на сотрудников бэк-офиса.

Игорь Легезин, директор направления информационной безопасности «Диасофт», сказал: «Цена пропуска подозрительного платежа может быть очень высока. Злоумышленники постоянно совершенствуются в маскировке характерных признаков мошеннических действий, обманывая алгоритмы. Чтобы не допустить ошибку, банки вынуждены контролировать операции вручную. С решением "Diasoft FA# Beans для контроля платежей клиентов" работы у них будет в разы меньше: система отфильтрует транзакции, не вызывающие сомнений, а контролировать остальные можно будет быстрее и эффективнее».

По заявлению «Диасофта», решение «Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов» полностью готово к промышленной эксплуатации и уже внедряется в ряде банков.