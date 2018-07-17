«Яндекс» открыл новый набор в Школу разработки интерфейсов (ШРИ). Это второй набор в 2018 г. Первая Школа разработки интерфейсов прошла в Москве с 5 марта по 28 мая, в ней учились начинающие разработчики со всей России и из стран ближайшего зарубежья. После окончания Школы 23 выпускника устроились в «Яндекс» стажерами или специалистами.

В этот раз «Яндекс» впервые открывает Школу в трех городах одновременно: в Москве, Санкт-Петербурге и Симферополе. Занятия начнутся 29 сентября и будут проходить по вечерам в офисах компании. Тем, кто живет далеко от мест занятий, Яндекс оплатит дорогу в Москву и проживание.

«Семь лет подряд мы проводим Школу разработки интерфейсов. В этом году мы приняли в ШРИ максимальное количество кандидатов по сравнению с прошлыми Школами, и 23 из 34 выпускников пришли на работу в "Яндекс". Воодушевленные таким успехом, мы не стали дожидаться следующего года и решили запустить еще одну Школу. А еще мы наконец-то решились пойти навстречу многочисленным просьбам из Санкт-Петербурга и Симферополя и запустить Школу поближе к ним. Студенты, которые живут в других местах, традиционно могут рассчитывать на проезд и проживание в Москве. Итого у нас будет одновременно три города» — сказал Сергей Бережной, руководитель отдела разработки поисковых интерфейсов «Яндекса» и руководитель Школы.

Для поступления в ШРИ необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнить тестовое задание. Прием работ закроется между 13 и 31 августа — как только наберется достаточное количество претендентов с хорошо выполненными заданиями.

Слушателей Школы ждут два этапа. Первый состоит из курса лекций и практических занятий. На втором этапе предстоит работать в командах над боевыми проектами вместе с менеджерами и дизайнерами «Яндекса».

Нынешняя Школа — 14-я по счету. Каждый год в ШРИ поступает несколько десятков человек. Часть из них после окончания учебы остается в «Яндексе». Выпускники Школы работают над Поиском, Картами, Маркетом, Метрикой и другими популярными сервисами.