Cognitive Technologies автоматизирует закупки Владимирской области

Cognitive Technologies, российский разработчик интеллектуального ПО, объявил о внедрении во Владимирской области системы планирования и проведения закупок.

В июле 2017 г. по итогам открытого конкурса Cognitive Technologies заключила контракт с департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (Департаментом) на оказание услуг по созданию, развитию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной информационной системы планирования и размещения государственного заказа в рамках государственной программы Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 гг.)» (АИС «Госзаказ»).

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области в качестве уполномоченного органа осуществляет функции по формированию, корректировке, учету и размещению заказов для нужд госзаказчиков области. На всех этапах осуществления закупок сотрудниками Департамента проводится консультирование специалистов заказчиков, реализуется информационно - методическое обеспечение осуществления закупок.

Разработка и внедрение АИС «Госзаказ» была выполнена специалистами Cognitive Technologies на основе системы управления закупками «Е1 - Закупки». Решение было реализовано по модели SaaS, в соответствие с которой разработчик управляет программным обеспечением, размещенным на собственном оборудовании, включая установку, обновление, обеспечение работоспособности, защиты информации от несанкционированного доступа и предоставления доступа госзаказчикам и уполномоченному органу в «Личные кабинеты» через веб-интерфейс. При этом разработчик обеспечивает проведение комплекса мер по физической и информационной безопасности, гарантирующее целостность и конфиденциальность данных обрабатываемых в АИС «Госзаказ».

Ввод системы планирования и проведения закупок в эксплуатацию позволил Владимирской области перейти на электронный документооборот между госзаказчиками и уполномоченным органом, осуществлять контроль каждой закупки на соответствие позиции плана графика закупок госаказчика, проводить согласование закупок с главными распорядителями бюджетных средств, снизить количество ошибок при подготовке закупочной документации и сократить время на ее проверку, автоматизировать процесс формирования аналитической отчетности для уполномоченного органа, а также существенно сократить время, необходимое на размещение извещения о закупке в Единой информационной системе.

Генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров, сказал: «Внедрение АИС "Госзаказ" во Владимирской области, в своем комплексе, призвано обеспечить высокий уровень прозрачности закупок, оптимизировать взаимодействия структурных подразделений организации в рамках выполнения закупочных процедур, а также максимально сократить риски нарушения законодательства вследствие минимизации влияния человеческого фактора».