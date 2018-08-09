«Берлин-фарма» оптимизировала управление техническим обслуживанием с помощью модуля SAP PM

«Берлин-фарма» и TeamIdea, платиновый партнер SAP, входящий в состав United VARs, завершили проект по внедрению модуля SAP Plant Maintanance (ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования).

Выбор партнера по внедрению со стороны «Берлин-фарма» основывался на результатах конкурса с государственным участием, где специалисты TeamIdea предложили наиболее оптимальный план реализации проекта.

Работа над интеграцией модуля SAP PM в бизнес-процессы компании велась на протяжении девяти месяцев. За это время силами компаний-партнеров были достигнуты высокие результаты по автоматизации процессов ТОРО и переводу операций из ручного и полуручного на системный уровень. Результатом достижений стали в том числе сокращение времени на ремонт и обслуживание оборудования на 20%, увеличение точности прогнозов и точности в прогнозировании потребности в запчастях на 30%.

Таким образом, «Берлин-фарма» получила полезную функциональность для увеличивающейся линейки своих внутренних бизнес-процессов.

Компания планирует и дальше развивать функциональность и подключать новые компоненты модуля SAP PM.

«Ключевым понятием нашей компании является добросовестность во всех сферах и начинаниях. Рады констатировать, что наш партнер по внедрению модуля SAP PM полностью его разделяет и соответствует нашим ценностям. Результаты проекта удовлетворяют нашим ожиданиям и соответствуют поставленным целям», – сказал Виктор Викторов, главный инженер со стороны «Берлин-фарма».

«У нашей компании большой опыт работы над проектами для фармацевтических компаний, и мы уверены, что именно накопленный за долгое время профессионализм в этой сфере позволил нам осуществить внедрение, полностью соответствующее ожиданиям заказчика», – отметил Михаил Сельков, директор проектов TeamIdea.

«В такой области как фармацевтика очень важна точность, которую как раз и помогает обеспечить SAP PM. Кроме того, с развитием бизнеса количество процессов и информации, которую надо обрабатывать, только растет. Технологии же как раз помогают руководителям не тратить время на рутинные процессы, сконцентрировавшись на стратегических задачах и развитии бизнеса», – сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора, директор по работе с малым и средним бизнесом SAP CIS.