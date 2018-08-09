Крупные игроки туристической индустрии присоединились к программе Sabre «Больше, чем NDC»

American Airlines, American Express Global Business Travel, Carlson Wagonlit Travel и Flight Centre Travel Group стали партнерами Sabre по запуску инновационных решений

Sabre заключила стратегические соглашения с крупными игроками туристической индустрии. American Airlines, American Express Global Business Travel, Carlson Wagonlit Travel и Flight Centre Travel Group присоединились к программе Sabre «Больше, чем NDC» в качестве партнеров по запуску инновационных решений.

«Больше, чем NDC» – это коллективная инновационная программа, направленная на развитие отрасли посредством разработки, интеграции и тестирования комплексных технологических решений для работы с предложениями и заказами на базе протокола NDC. В рамках проекта каждый из четырех партнеров будет вместе с Sabre участвовать в процессе создания продуктов, проводить бета-тестирования и продвигать стандарт NDC на рынок.

«Партнерство с одним из крупнейших авиаперевозчиков и ведущими мировыми ТМС поможет нам вывести на рынок решения, которые позволят не только совершать бронирования по стандарту NDC, но и будут интегрироваться с системами розничной торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций, поддерживая экосистему туризма, – отметил Дейв Ширк (Dave Shirk), президент Sabre Travel Solutions. – Запуск программы вместе с авторитетными игроками рынка подчеркивает, что Sabre ориентируется не только на краткосрочные цели NDC. Мы смотрим дальше, чтобы определить будущее интеллектуального авиационного ритейла в прямых и непрямых каналах».

Новые технологии должны быть разработаны с учетом потребностей всех участников экосистемы туризма. Интеграция контента из разнообразных источников не нова для поставщиков агентских систем, однако стандарт NDC открывает новые преимущества для потребителей. Поэтому участники программы «Больше, чем NDC» будут работать над созданием комплексных технологических возможностей, чтобы обеспечить максимальную ценность для путешественников.

«Мы рады сотрудничеству с Sabre и другими лидерами индустрии, чтобы наши клиенты смогли воспользоваться всеми преимуществами NDC, – отметила Элисон Тейлор (Alison Taylor), старший вице-президент American Airlines по продажам и дистрибуции. – Вместе мы будем развивать возможности для еще более качественного и персонализированного обслуживания путешественников».

В октябре 2017 г. Шон Менке (Sean Menke), CEO Sabre, озвучил позицию Sabre по NDC и заявил о стремлении компании возглавить эволюцию отрасли. В мае 2018 г. Sabre объявил о планах по созданию решений на базе NDC до конца текущего года.

«Это партнерство подтверждает наше стремление развивать отрасль через взаимодействие с другими участникам рынка, – отметил Майк Квалантон (Mike Qualantone), исполнительный вице-президент American Express Global Business Travel по работе с поставщиками. – По мере эволюции индустрии мы продолжим сотрудничать с Sabre и другими партнерами для внедрения масштабируемых решений, обеспечивающих экономически выгодный доступ к контенту и более качественный сервис. Эта работа создаст дополнительные ценности для наших клиентов».

Винс Чирико (Vince Chirico), старший вице-президент Carlson Wagonlit Travel по развитию глобальной сети и работе с технологическими партнерами, сказал: «Мы рады быть частью пилотной программы по NDC и с нетерпением ждем совместной работы с партнерами, чтобы внести свой вклад в будущее деловых путешествий. Использование возможностей NDC вместе с GDS обеспечит новую скорость и повысит качество клиентского сервиса благодаря более широкому выбору предложений для наших корпоративных заказчиков».

«Мы рады приступить к реализации этой программы вместе с нашими технологическими партнерами из Sabre, – отметил Грег Паркер (Greg Parker), глава авиационного бизнеса Flight Centre Travel Group. – Мы участвовали в разработке новой платформы Sabre Red Workspace, которая недавно была внедрена в наших офисах в Австралии и Новой Зеландии, и уверены в способностях Sabre создавать инновационные решения в необходимом масштабе. Это сотрудничество поможет разработать продукты следующего поколения и обеспечить согласованность бизнес-процессов. Усовершенствованное взаимодействие с поставщиками имеет такое же важное значение, как и сервисы для агентств, включая интеграцию процессов в мидл- и бэк-офисах. Вместе с партнерами мы будем создавать новые решения и возможности для туристического ритейла».