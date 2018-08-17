Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии

Eset сообщила о расширении сотрудничества с MONT. Теперь облачные версии продуктов Eset доступны партнерам MONT Центральная Азия. Партнеры дистрибьютора в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане могут приобретать лицензии на основе ежемесячной подписки, выбирая количество защищаемых узлов.

Партнеры MONT в странах Центральной Азии, подключенные к платформе MONT Cloud Distribution, могут предлагать корпоративным заказчикам антивирусные решения Eset, а также продукты для защиты файловых и почтовых серверов: специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети Eset NOD32 Small Business Pack; бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты Eset NOD32 Antivirus Business Edition; комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз Eset NOD32 Smart Security Business Edition; продукт для защиты почтовых серверов Eset Mail Security для Microsoft Exchange Server; продукт для защиты файловых серверов Eset File Security для Microsoft Windows Server.

Облачная дистрибуция продуктов Eset открывает для партнеров MONT Cloud Distribution новые возможности развития бизнеса. Партнеры могут перепродавать подписки Eset и объединять их с собственными решениями или продуктами других поставщиков. Это позволит привлечь новых клиентов и увеличить заработок.

В свою очередь, корпоративным клиентам арендная модель позволит оптимизировать ИТ-бюджет и оплачивать только фактически используемые лицензии. Предложение актуально для организаций любого масштаба – микробизнеса, малых, средних и крупных компаний.

«В рамках развития клиентского и партнерского сервиса Eset предлагает не только решения для безопасности, но и новые форматы продаж, услуги и сервисы, – комментирует Алексей Косиченко, директор департамента развития Eset Russia. – Успешное сотрудничество с MONT позволяет нам расширить географию облачной дистрибуции и предложить партнерам и заказчикам в странах Центральной Азии продукты Eset на основе подписки».

MONT Cloud Distribution – автоматизированная платформа агрегации облачных сервисов с помесячным биллингом для партнеров, постоплатой по факту использования и бесплатной технической поддержкой первой линии в режиме 24х7 силами MONT. Работа с MCD позволяет партнерам трансформировать бизнес-модель и перейти от перепродажи ПО к продаже сервисов. В платформе доступны облачные сервисы ведущих вендоров: бизнес-приложения, решения для создания инфраструктуры, обеспечения информационной безопасности, построения частных облаков.