«Интэллекс» разработала личный кабинет клиента «РЖД»

На веб-сайте «РЖД» заработал личный кабинет клиента, разработанный силами «Интэллекс».

«Личный кабинет клиента "РЖД" в сфере грузовых перевозок» представляет собой онлайн-портал, который позволяет грузоотправителю получать информационные услуги о дислокации, техническом состоянии вагонов и контейнеров, а также об операциях с ними в процессе перевозки.

На стартовой странице любой посетитель может воспользоваться калькулятором стоимости перевозки грузов без регистрации на портале.

Отличие этого калькулятора от существовавших ранее заключается в том, что он объединяет системы расчетов стоимости грузоперевозок «РЖД» и дочерних компаний: онлайн-калькуляторы «РЖД-Логистика» и «ФГК».

Точный расчет суммы возможен при регистрации или обращении в центры продажи услуг.

Логин и пароль системы «Этран» позволяют пользоваться услугами личного кабинета клиента без дополнительной регистрации.

Для тех пользователей, у которых нет учетной записи «Этран», регистрация в личном кабинете клиента не займет много времени. Зарегистрироваться и подтвердить подлинность своего аккаунта можно, перечислив 100 руб. на единый лицевой счет организации пользователя. Впоследствии деньги можно потратить на оплату услуг «РЖД».

Помимо расчета тарифов, личный кабинет возьмет на себя информационное сопровождение грузоперевозки. Он предоставляет справки: о дислокации вагонов и контейнеров, в том числе по номеру накладной или по списку; о последнем переходе вагоном или контейнером межгосударственных стыков; о перечне операции с вагоном — погрузке/выгрузке, подаче/уборке; о техническом состоянии вагона: деповских и капитальных ремонтах и их сроках.