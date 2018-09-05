Единая карта столичных коворкингов появилась на ICT.Moscow

ICT.Moscow, платформа о цифровых технологиях Москвы, запустила спецпроект для предпринимателей, которые хотят сэкономить на аренде и воспользоваться услугой коворкингов. На карте собрано более 130 московских площадок, где можно снять в аренду отдельные рабочие места.

Собственники коворкингов, а также желающие поделиться своим офисным пространством могут добавлять объекты на карту, расширяя таким образом информацию, полученную с московского портала открытых данных.

Число подобных площадок быстро растет, их годовой темп роста составляет 25%. Если раньше их арендовали в основном индивидуальные предприниматели, то сегодня к ним обращается крупный бизнес — средняя загрузка коворкингов в 2017 г. составляла 65%.

ICT.Moscow — новая платформа о цифровых технологиях Москвы. Здесь собран каталог ИТ-решений, публикуются самые важные новости, исследования, а также контакты для деловых знакомств. Платформа помогает бизнесу следить за главными новостями и находить новых партнеров.