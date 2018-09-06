Simmons & Simmons перешла на виртуальное частное облако Orange

Simmons & Simmons, международная юридическая фирма, базирующаяся в Лондоне, объявила о переходе на виртуальное частное облако Orange Business Services, чтобы увеличить гибкость бизнеса и повысить надежность хранения важных данных клиентов.

Компания внедрила виртуальное частное облако в рамках перехода к операционной модели ITaaS (ИТ как услуга), которое повысит надежность предоставляемых клиентам услуг. Так, благодаря встроенному решению для управляемого резервного копирования на базе платформы Veeam, Simmons & Simmons получила возможность репликации и аварийного восстановления данных бизнес-критичных приложений в любой точке присутствия. Это позволит фирме соответствовать быстро меняющимся отраслевым требованиям и снизить нагрузку, связанную с управлением собственной устаревающей ИТ-инфраструктурой.

Штат фирмы насчитывает свыше 1,5 тыс. сотрудников, работающих в 22 офисах в крупнейших деловых и финансовых центрах Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки. Статус международного игрока налагает на Simmons & Simmons необходимость соответствия жестким нормативным требованиям, касающимся в том числе и безопасности данных. Задача Orange как сервис-провайдера — помочь клиенту разобраться в сложностях внедрения облачных услуг и решить возникающие вопросы по управлению ими. Это партнерство — первый шаг Simmons & Simmons в рамках внедрения управляемых сервисов для дальнейшей цифровой трансформации фирмы. К примеру, в будущем планируется развернуть решение унифицированных коммуникаций.

«Мы искали облачное решение с функцией резервного копирования, которое бы повысило надежность хранения данных в сравнении с возможностями наше устаревшей ИТ-инфраструктуры. Теперь, когда под управлением Orange Business Services наши данные защищены, а ИТ-сервисы доступны из любой точки мира, сотрудники могут сосредоточиться на развитии бизнеса и улучшении качества услуг, предлагаемых клиентам», — сказал Стюарт Роулендс (Stuart Rowlands), директор международной ИТ-службы Simmons & Simmons.

«Мы рады, что для обновления своей ИТ-инфраструктуры Simmons & Simmons выбрала в качестве партнера Orange Business Services. Simmons & Simmons хотела внедрить облако с резервным копированием, чтобы перестать волноваться о безопасности и производительности собственной ИТ-инфраструктуры, взамен сосредоточившись на своих ключевых услугах. Orange Business Services предложила конечным пользователям ощутимые преимущества в области доступа к данным из любого места и в любое время, вместе с тем сократив время задержки и улучшив функциональность приложений», — отметил Фабрис де Виндт (Fabrice De Windt), старший вице-президент Orange Business Services по Европе.