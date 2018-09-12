Mail.Ru Group будет учить студентов разработке и тестированию игр

Mail.Ru Group в сентябре 2018 года впервые запускает образовательные курсы для специалистов игровой индустрии — «Разработка игр на Unity» и «Тестирование игровых проектов». Очные занятия пройдут в двух городах — Воронеже и Пензе, на базе местных вузов ВГУ и ПГУ.

Курсы запускаются в рамках новых образовательных проектов Mail.Ru Group — Игросфера Пенза и Игросфера Воронеж, стартовавших в 2018 году. На курсах студенты освоят новые специальности, узнают больше об индустрии компьютерных игр, а после смогут пройти стажировку в игровых студиях и подразделениях Mail.Ru Group и построить карьеру в играх.

В Воронежском государственном университете доступны оба курса – и «Тестирование игровых проектов», и «Разработка игр на Unity». Подать заявку на обучение и пройти вступительное тестирование может любой учащийся ВГУ или другого воронежского вуза.

В Пензенском государственном университете пока стартует курс по Unity-разработке для студентов и аспирантов ПГУ. Вести занятия будут сотрудники студии мобильной разработки BIT.GAMES.

«В активе Mail.Ru Group семь образовательных проектов с ведущими российскими вузами. Игросфера Пенза и Игросфера Воронеж уникальны тем, что мы впервые запускаем большие программы, направленные на подготовку специалистов игровой индустрии — Unity-разработчиков и тестировщиков. И, что важно, оба проекта локализованы не столице, а в Пензе и Воронеже. В обоих городах, с одной стороны, есть рабочие места для молодых специалистов в наших игровых студиях и IT-компаниях региона, а с другой – достаточно хорошая образовательная база местных вузов и школ», – отметила директор образовательного департамента Mail.Ru Group Ольга Августан.

В обоих проектах студенты и аспиранты могут подать заявку на курсы до 15 сентября и после пройти отборочное тестирование до 17 сентября. Занятия начнутся 20 сентября.