«ЕАЕ-Консалт» переводит работу по согласованию договоров и первичных документов из SAP в DirectumRX

Сегодня в корпоративной системе электронного документооборота (КСЭД) ЕАЕ-Консалт на базе DirectumRX уже ведутся процессы делопроизводства и управления сделками. Следующим шагом, на основании проведённого анализа договорных процессов, руководство компании приняло решение перенести на эту же платформу работу по согласованию договорных и финансовых документов, обеспечив интеграцию с новой учётной системой компании на базе SAP S/4HANA в облаке Microsoft Azure, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ЕАЕ-Консалт», компания-интегратор, оказывает услуги в области консалтинга, разработки программного обеспечения и сервисных информационно-технологических услуг, входит в Группу Компаний «Энергетика, системная интеграция (ГК «ЭнСи») – объединение профильных сервисных организаций, специализирующихся в различных областях ИТ-обеспечения.

В июне 2018 г. завершилось внедрение новой версии учетной системы компании на базе SAP S/4HANA с размещением серверной части в облачном ресурсе Microsoft Azure.

SAP S/4HANA заменила локальную корпоративную ERP-систему на базе SAP R/3, в которой, в том числе, был организован полный цикл работы с договорами и первичными документами. Дополнительно в рамках проекта были проведены обследование и реинжиниринг бизнес-процессов предприятия.

На основании собственного опыта и проводимого аудита договорных процессов был сделан вывод, говорится в сообщении, что согласование и подписание договорных документов эффективней и прозрачней вести в корпоративной СЭД. В результате руководство «ЕАЕ-Консалт» запланировало внедрение новых модулей DirectumRX – «Договоры» и «Финансовый архив».

На базе DirectumRX в компании уже автоматизировано делопроизводство и управление сделками. В рамках нового этапа проекта решались задачи реализации функциональной части (отражение бизнес-процессов в новой системе) и реализации платформенной части(техническое обеспечение для новой платформы); интеграции DirectumRX и учетной системы на базе SAP S/4HANA; создания структурированного хранилища договорных, первичных учетных и финансовых документов; автоматизации процессов согласования договорных документов; обеспечения эффективного поиска связанных документов по заданным критериям; организации контроля исполнения сроков договорных документов.

Параллельно с внедрением новых модулей завершаются работы по интеграции SAP S/4HANA с корпоративной СЭД DirectumRX с использованием Microsoft Azure LogicApps, что позволит эффективно использовать преимущества обеих систем и существенно сократить затраты на содержание и эксплуатацию собственной технической инфраструктуры, говорится в сообщении компании.

Илья Аксельрод, начальник Управления по обеспечению деятельности компании «ЕАЕ-Консалт» отметил: «Построенная нами информационная система позволила увидеть процесс жизненного цикла “становления” договора, от активности (сделки), проекта до его подписания и передачи на исполнение. Система даёт возможность руководству компании и владельцу процесса контролировать ответственность каждого звена договорного процесса за функционал, который он обеспечивает. Сейчас подготовка договорных документов начинается с “низов”. Первым, кто заводит договорной документ в систему на согласование и подписание, является тот специалист, который отвечает за то, что прописано в предмете договора, он видит сроки, обязанности и ответственность и тем самым первым “подписывается” за то, что составил и внес. В результате руководитель организации распределяет ответственность за данные компанией обязательства перед контрагентами на всех экспертов, специалистов и их руководителей, участвующих в бизнесе и процессах, которые его обеспечивают.

"Умная" база Архива финансовых документов, реализована именно в DirectumRX, а не в SAP, поскольку она прозрачна и в разы сокращает стоимость хранения, позволяя делать выборки по любым параметрам, формировать качественные отчеты, в том числе с выгрузкой тел документов по запросу третьих лиц и госорганов, минимизируя риски для компании, ее владельца и руководителя».

Сегодня в компании с разными модулями информационной системы DirectumRX уже работают более 50% специалистов, приводятся данные в пресс-релизе. В планах – перенести модули DirectumRX в облако Microsoft Azure, по аналогии с SAP S/4HANA, развернуть работу в мобильных приложениях DIRECTUM Jazz и DIRECTUM Solo. Также планируется внедрить межкорпоративный электронный обмен юридически значимыми документами с контрагентами, перенести договорные документы из «исторической» базы SAP R/3 в «Финансовый архив» DirectumRX.