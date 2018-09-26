Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M

Разработчик российского бренда Зенит Красногорский завод им. С. А. Зверева в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколения. Презентацию продукта сегодня провел Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех на своем стенде в рамках международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018 в Кельне.

Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения, говорится в сообщении пресс-службы Холдинга «Швабе».

Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе – российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса.

Дизайн современной дальномерной полноформатной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства Зенит и Зоркий. Он разработан на КМЗ в сотрудничестве со студией промышленного дизайна SmirnovDesign.

«Кооперация Зенит и Leica – уникальный альянс многолетнего опыта производства оптики и современных технологий России и Германии. Этим проектом мы впервые говорим о выходе известной во всем мире отечественной марки Зенит на новый сегмент рынка фототехники», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

В Европе продажи Zenit M стартуют в декабре этого года, на территории России – в январе 2019 года в интернет-магазине Зенит и ограниченном перечне магазинов фототехники.

«Пользователи, приобретая камеру и объектив, получат не просто высококачественное устройство с продуманным эргономичным дизайном и высокими оптическими характеристиками, а по-настоящему “умную” камеру, которая обеспечит высокое качество изображения», – отметил генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин.