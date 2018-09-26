Страховой Дом ВСК выстраивает процессы целевого маркетинга с помощью SAS

На высококонкурентном рынке розничного страхования России страховщики активно ищут новые точки роста. Проактивная работа с собственной клиентской базой – одна из них. Подход, доказавший свою эффективность во множестве отраслей – увеличение продаж и лояльности через построение индивидуальных отношений с клиентами и создание новых продуктов, сообщается в пресс-релизе ВСК.

Как говорится в сообщении, Страховой Дом ВСК за годы работы накопил внушительную клиентскую базу — более 25 млн человек. Наблюдая за другими отраслями и динамикой развития успешных компаний, специалисты ВСК пришли к выводу, что автоматизация коммуникаций с клиентами одновременно с персонализацией маркетинговых предложений может открыть новые возможности для роста бизнеса, в первую очередь за счет расширения продуктовой корзины и снижения оттока клиентов. С учетом опыта российских банков и зарубежных страховых компаний ВСК приняла стратегию автоматизации целевого маркетинга.

В качестве поставщика платформы для автоматизации целевых коммуникаций по итогам тендера была выбрана компания SAS. В ходе конкурса вендоры-участники выполняли набор тест-кейсов, эксперты ВСК оценивали полученные решения и просили тут же внести правки для проверки гибкости систем. В результате платформа SAS оказалась наиболее перспективной с точки зрения функциональных возможностей, скорости внедрения и гибкости.

Внедрением решения занимались специалисты давнего партнера SAS – компании GlowByte Consulting, а также команда блока информационных технологий ВСК. Эксперты SAS выступали в роли бизнес-консультантов. На первом этапе был внедрен инструмент для интеллектуального анализа данных SAS Enterprise Miner, затем – инструмент для автоматизации маркетинговых кампаний SAS Campaign Management, который был интегрирован с основными каналами коммуникаций ВСК. Первая целевая кампания была запущена спустя всего три месяца после старта проекта, а запуск решения в полноценную опытно-промышленную эксплуатацию начался уже на шестом месяце.

Широкая функциональность внедренного решения позволила многократно ускорить процессы планирования, исполнения, контроля и оценки маркетинговых кампаний ВСК. Более того, у страховщика появились ежедневные автоматизированные триггерные кампании, говорится в сообщении ВСК. Благодаря автоматизации и гибкости настройки удалось значительно увеличить как охват аудитории каждой кампании, так и количество кампаний, запускаемых в единицу времени. Количество клиентов, задействованных в коммуникациях, выросло в 4 раза. Скорость запуска новых кампаний – в десятки раз.

«Сейчас проекты по диджитализации, выстраиванию экосистемы клиента и монетизации клиентских данных находятся в фокусе компании. Полученные результаты подтверждают правильность выбранной стратегии и служат надежным базисом для развития целевого маркетинга. Причем реализованный функционал и полученный эффект – это лишь начало пути. В дальнейшем мы будем делать доработки системы, расширять список кампаний и моделей, развивать инструментарий в рамках смежных проектов. Например, уже сейчас мы активно используем наработки из проекта по созданию хранилища данных, а в перспективе планируем интеграцию со скоринговой и тарифной платформами. Принципиально важно, что сейчас мы уже выстроили и автоматизировали ключевые процессы целевого маркетинга. Это фундамент для преобразования процессов CRM в будущем», – сказал Сергей Багно, руководитель департамента клиентского опыта Страхового Дома ВСК.

«Парадигма продаж страховых продуктов стремительно меняется. Компании начинают активно инвестировать в развитие отношений с существующими клиентами. И мы видим, что за последние год-полтора интерес к инструментам автоматизации целевого маркетинга и клиентской аналитике со стороны страхового сектора сильно вырос. ВСК сейчас становится в авангарде этого движения, тем более что компания выбрала для себя инструменты и подходы, признанные в ведущих мировых рейтингах, и само внедрение прошло на уровне западных стандартов. Применение прогнозных моделей в процессах целевого маркетинга позволит предсказывать заранее, какие клиенты склонны к оттоку и нуждаются в специальном удерживающем предложении, а какие клиенты находятся в жизненной ситуации, которая стимулирует их к расширению корзины страховых продуктов. Что важно, новый инструментарий позволит компании не просто выявлять таких клиентов, но и вовремя, правильным образом общаться с ними и быстро реагировать на меняющиеся потребности клиентской базы. Это все, безусловно, важно и для клиентского опыта, и для устойчивого развития бизнеса», – отметил Степан Ванин, руководитель направления решений для страхового сектора SAS Россия/СНГ.

«Перед нами стояла амбициозная задача – в сжатые сроки вывести систему в промышленную эксплуатацию. Проекты внедрения систем данного класса обязаны включать в себя этапы сбора требований Заказчика, выбора аппаратного обеспечения, установки и настройки системы, интеграции её в текущий IT ландшафт (включая интеграцию с данными о клиентах и каналами коммуникации с ними). Чтобы выдержать заявленные сроки, важно было выстроить безукоризненное взаимодействие с Заказчиком. Это я считаю главным фактором успеха проекта, т.к. это позволило “плыть в одной лодке”, совместно формировать и корректировать последовательность работ на проекте. В результате уже через три месяца состоялся запуск первых маркетинговых коммуникаций, а Заказчик получил инструмент для автоматизации текущих и перспективных маркетинговых кампаний», – сказала Наталья Герасимова, старший менеджер проектов GlowByte, руководитель проекта внедрения системы.