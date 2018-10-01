«РТС-тендер» подтвердил готовность к работе со спецсчетами

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» прошла технический аудит в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №656. В июле 2018 г. площадка была включена в перечень 8 операторов электронных торговых площадок (ЭТП) для проведения государственных закупок по 44-ФЗ. В течение трех месяцев площадка «РТС-тендер» провела интеграцию со всеми 18 уполномоченными банками с разной степенью готовности на данный момент и готова завершить процедуру в ближайшее время.

До 1 октября 2018 г. операторы ЭТП должны были пройти технический аудит Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и подписать соответствующее соглашение с Министерством финансов о функционировании электронной площадки.

В ходе аудита площадки в том числе оценивались механизмы работы со спецсчетами на примере специальных счетов, открытых клиентами «РТС-тендер» в Совкомбанке, который завершил к этому моменту интеграцию со всеми площадками. Комиссия, проводившая анализ, подтвердила полное техническое соответствие процедур работы «РТС-тендер» законодательно установленным нормам.

«Площадка "РТС-тендер" выполнила все предписания регулятора, обязательные для работы в сфере госзакупок и закупок госкомпаний. На пути к реализации реформы была проделана большая совместная работа площадок, представителей Минфина и ФАС по подготовке к новым требованиям. При этом работа ведомств проходила под давлением многообразия мнений, в условиях очень сжатых сроков по меркам государственных инициатив. Однако в результате мы видим, что механизм запущен в работу. "РТС-тендер" провел интеграцию со всеми 18 аккредитованными банками, которые с 1 октября 2018 г. будут обеспечивать размещение денежных средств поставщиков для обеспечения заявок на специальных счетах. Подписанное с Минфином и ФАС соглашение подтверждает нашу готовность к функционированию в новых условиях, – отметил Владимир Лишенков, генеральный директор "РТС-тендер". – Готовы и наши клиенты: за последние 3 месяца мы провели масштабную разъяснительную работу с целью информирования поставщиков о новых обязательных требованиях и обеспечения их бесперебойной работы в закупках. Не преувеличу, если скажу, что переходный период для наших клиентов будет максимально комфортным».