Альфа-банк предоставил малому и среднему бизнесу инфраструктуру для участия в госзакупках

Альфа-банк завершил интеграцию со всеми девятью операторами электронных площадок, утвержденных Правительством РФ для проведения государственных и корпоративных закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Взаимодействие установлено со следующими площадками: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»; АО «Единая электронная торговая площадка»; АО «Российский аукционный дом»; АО «ТЭК-торг»; ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»; ООО «РТС-тендер»; ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»; АО «Электронные торговые системы»; АСТ ГОЗ.

Таким образом, Альфа-банк одним из первых среди уполномоченных банков предложил компаниям малого и среднего бизнеса полноценную инфраструктуру для участия в госзакупках и закупках госкомпаний.

Открыть специальный счет для участия в закупке можно в любом отделении Альфа-банк а либо дистанционно в интернет-банке. Счет будет открыт не позднее следующего рабочего дня. Если клиент участвует в конкурсах/ аукционах на нескольких электронных площадках, то одного спецсчета достаточно.

«Для компаний малого и среднего бизнеса очень важно иметь доступ к участию в государственных закупках, – отметил член правления Альфа-банка Денис Осин. – В сентябре от клиентов стало поступать все больше вопросов о том, как будет организован новый порядок госзакупок и открытие спецсчетов. Решение по интеграции с электронными площадками, оперативно реализованное специалистами Альфа-банка, позволило нашим клиентам избежать неудобств и промедлений при переходе к режиму использования спецсчетов. Благодаря этому мы ожидаем притока тысяч новых корпоративных клиентов в течение ближайшего месяца».

С 1 октября 2018 г. участники госзакупок должны иметь в уполномоченных банках спецсчета для размещения средств в обеспечение заявки на участие в закупках. По решению Правительства РФ Альфа-банк включен в список уполномоченных банков для открытия спецсчетов в рамках 44-ФЗ.