Совет директоров «Гипросвязи» утвердил стратегию до 2022 года

Совет директоров «Гипросвязи» утвердил стратегию компании на период до 2022 года. В стратегии определены целевые показатели развития и комплекс действий, необходимых для их достижений в условиях меняющихся потребностей рынка. «Гипросвязи» утверждены пять стратегических приоритетных направлений развития, которые декомпозируются в конкретные задачи на период планирования.

Среди них развитие традиционных и сопутствующих продуктов, работ и услуг, включающее масштабирование традиционного бизнеса, развитие базовых и смежных компетенций, повышение удовлетворенности заказчиков; участие в модернизации технологической платформы группы компаний (ГК) «Ростелеком», включающее участие в федеральных программах; развитие стратегического партнерства с компаниями группы; развитие человеческого капитала, включающее внедрение новых подходов к развитию персонала и организации труда; наращивание персоналом цифровых компетенций; совершенствование корпоративной культуры и моделей взаимодействия; повышение эффективности деятельности, включающее, цифровизацию основной деятельности, повышение операционной эффективности, улучшение системы принятия решений и бизнес-процессов; развитие на сегментах альтернативных заказчиков, включающее активизацию взаимодействия с заказчиками целевых сегментов; повышение узнаваемости на рынке, активизацию маркетинговой деятельности и др.

Генеральный директор «Гипросвязи» Алексей Малыш отметил: «Стратегия развития на период 2018-2022 гг. ставит перед компанией амбициозные задачи развития в качестве рыночного игрока, способного обеспечить поставку информационно-телекоммуникационных решений «под ключ» и стать компанией первого выбора для заказчиков различных сегментов».

Стратегия компании устанавливает 3 основные цели развития. Две из них финансовые – это рост объема выручки и OIBDA со среднегодовым темпом, превышающим 5%. Третья цель – достижение к 2022 г. 28% доли на рынке ПИР отрасли. По экспертной оценке, по итогам 2017 года доля «Гипросвязи» составила 24% на рынке ПИР отрасли связи.

«Мы высоко ценим вклад «Гипросвязи» в развитие технологической платформы компаний ГК «Ростелеком». Условия оказания услуг по таким параметрам, как цена-сроки, находятся на рыночном уровне, а ориентированность компании на потребности заказчика – гарантия их высокого качества. Гипросвязь обладает большим потенциалом и способна достичь стратегических результатов» - сказал председатель Совета директоров Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома».

Утвержденная Советом директоров стратегия «Гипросвязь» пришла на смену Программе среднесрочного развития на 2014-2018гг., согласно которой компания развивалась в предшествующие годы и, которая, по сути, являлась программой стратегического развития. Приоритетные направления, определенные программой, сохранены в новой стратегии, но выведены на более высокий уровень развития соответственно задачам, возникающим в условиях цифровой трансформации российской экономики.