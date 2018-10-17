Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования

Mail.Ru Group и образовательный портал GeekBrains объявили о запуске программы бизнес-образования «Digital MBA», посвященной цифровой трансформации бизнеса. За 9 месяцев участники пройдут ряд блоков по разработке и монетизации продуктов, выстраиванию эффективных стратегий в digital-среде, управлению командой и другим актуальным темам.

Очные занятия проводят эксперты цифрового бизнеса, имеющие опыт успешной реализации комплексных проектов. В их числе директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, директор по инвестициям Mail.Ru Group Алексей Милевский, директор Foodtech Ventures в Mail.Ru Group Андрей Лукашевич, руководитель проекта MAPS.ME и директор подразделения «Карты» в Mail.Ru Group Евгений Лисовский, технический директор в криптовалютном проекте INS Ecosystem Павел Щербинин и многие другие эксперты рынка.

Программа Digital MBA рассчитана на 300 часов практического обучения по 50 актуальным темам и состоит из девяти модулей: «Разработка инвестиционной стратегии стартапа», «Методологии монетизации цифровых продуктов», «Управление digital-проектами», «Управление распределенной, удаленной командой», «Digital-аналитика, принятие решений», «Гибкие методологии разработки: Agile, Scrum, Kanban», «Стратегии развития цифрового бизнеса», «Управление жизненным циклом продукта» и «Эмоциональная компетентность и ментальные ловушки».

Благодаря специальному выездному модулю программы, который посвящен дополнительной проработке бизнес-кейсов зарубежными экспертами, участники могут получить международный опыт.

«Digital MBA» включает в себя различные форматы обучения: мастер-классы, тренинги, бизнес-симуляции, индивидуальные консультации с менторами и коучами и разработку собственных проектов участников. Каждый участник сформулирует свои бизнес-цели, выберет ментора и задания, наиболее релевантные для его бизнес-кейса. Модель смешанного обучения (blended learning) позволит учиться параллельно с основной деятельностью.

26 октября в офисе Mail.Ru Group состоится День открытых дверей, который позволит всем желающим познакомиться с будущими преподавателями, поучаствовать в мастер-классах, узнать историю создания крупнейшего образовательного портала GeekBrains и задать вопросы по программе специалистам.