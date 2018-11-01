Квартальная операционная прибыль Samsung Electronics увеличилась на 20,9% до $15,5 млрд

Samsung Electronics объявила финансовые результаты третьего квартала, завершившегося 30 сентября 2018 года. Консолидированный доход за квартал составил 65,46 трлн вон ($57,67 млрд), что на 5,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Квартальная операционная прибыль увеличилась на 20,9% и составила 17,57 трлн вон ($15,48 млрд).

В третьем квартале операционная прибыль достигла нового для компании показателя квартального максимума. Основной причиной такого результата стало усиление позиций направления элементов памяти. Общий доход увеличился как в годичном, так и в квартальном исчислении благодаря успешным продажам элементов памяти и панелей на органических светодиодах (OLED).

Сохранение низкого курса корейской воны к доллару США оказало позитивное воздействие на результаты по сравнению с предыдущим кварталом в масштабах приблизительно 800 млрд вон, в основном сказавшееся на направлении производства компонентов. Однако при этом произошло укрепление корейской воны относительно основных валют развивающихся экономик, что оказало незначительное давление на направления, связанные с производством плат.

По результатам работы по отдельным подразделениям, направление производства полупроводников продемонстрировало более высокие прибыли как в годовом, так и в квартальном исчислении на фоне сильного сезонного спроса, в частности – на элементы памяти для серверов и мобильных устройств. Спрос на память NAND и DRAM сохранялся на высоком уровне, и направление производства элементов памяти повысило прибыльность за счет концентрации внимания на продажах премиальных продуктов, увеличении объемов производства и наращиванию производства кристаллов высокой плотности на заводе в Пхёнтхэке (Республика Корея).

Прибыльность по направлению производства панелей отображения информации увеличилась по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года, несмотря на неблагоприятное соотношение спроса и предложения на рынке ЖК-дисплеев. Этого удалось добиться благодаря более высоким объемам продаж гибких OLED-панелей крупным клиентам. В квартальном исчислении прибыльность существенно увеличилась благодаря более высокой степени использования производственных мощностей по выпуску гибких OLED-панелей.

В условиях высокой рыночной конкуренции подразделение IT и мобильной связи продемонстрировало снижение прибылей, несмотря на уверенные продажи флагманских моделей смартфонов. В целом показатели отгрузки смартфонов остаются на неизменном уровне за счет сдерживания продаж в среднеценовом и нижнеценовом сегментах. Дополнительными факторами снижения прибыльности стали возросшие затраты на продвижение продукции и негативное влияние курсов валют.

Прибыльность подразделения потребительской электроники (СЕ) увеличилась как в годовом, так и в квартальном исчислении благодаря устойчивым продажам премиальных моделей телевизоров, в частности – моделей, использующих технологию QLED и моделей со сверхбольшими (75 дюймов и больше) экранами.

По направлениям производства компонентов ожидается, что снизится прибыльность производства кристаллов памяти за счет более низкого сезонного спроса. При этом прибыльность производства OLED-панелей останется на высоком уровне благодаря сохраняющемуся высокому спросу со стороны основных клиентов.

Относительно направлений производства плат, несмотря на прогнозируемый рост поставок смартфонов, ожидается влияние на уровень прибыльности роста маркетинговых затрат, связанных с пиковым сезоном в конце года. При этом направление производства сетевого оборудования должно укрепить свои позиции лидера в технологии 5G ввиду намеченных в 4 квартале поставок оборудования 5G в адрес клиентов в Северной Америке и Корее.

Подразделение бытовой электроники (СЕ) в четвертом квартале получит дополнительные преимущества от сезонного роста спроса в конце года на телевизоры QLED и домашнюю бытовую технику премиального сегмента.

В 2019 году в первом квартале ожидается низкий уровень прибыльности, что связано с сезонностью спроса. Однако затем показатели прибыльности будут повышаться, благодаря улучшению рыночных условий, особенно на рынке элементов памяти.

Samsung продолжит концентрировать внимание на повышении своей конкурентоспособности в быстроразвивающихся технологических областях, в частности – 5G, искусственного интеллекта (ИИ) и электроники для автомобильной индустрии. Компания планирует обеспечить устойчивый рост в средне- и долгосрочной перспективах по мере расширения рынков в этих новых областях.

Консолидированный доход по направлению производства полупроводников составил 24,77 триллиона корейских вон, а операционная прибыль за квартал – 13,65 трлн корейских вон.

Направление производства элементов памяти достигло высоких показателей на базе роста общего спроса, преимущественно – на память для серверов и мобильных устройств.

Samsung удалось добиться устойчивых прибылей производства памяти NAND благодаря удовлетворению сохраняющегося высокого спроса на продукцию с более высокой плотностью памяти, применяемых для мобильных устройств и серверов. Спрос на память DRAM для всех вариантов применения возрос в квартальном исчислении на базе сезонных факторов, при этом в основе спроса на память для мобильных устройств лежали запуски новых продуктов и тренд на использование в смартфонах памяти более высокой плотности.

В перспективах на четвертый квартал прогнозируется продолжение снижения цен на память NAND, обусловленное ростом поставок 64-слойных 3D NAND-кристаллов по всей отрасли. В качестве реакции на подобную ситуацию, компания продолжит повышение своей товарной конкурентоспособности и укрепление позиций лидера рынка, концентрируя внимание на премиальном сегменте рынка – решениях для систем хранения данных класса All-flash и памяти формата UFS, обладающей особо высокой плотностью.

В перспективах на 2019 год ожидается постепенное улучшение соотношения спроса и предложения по мере роста спроса. Этот рост будет обусловлен в основном со стороны рынка публичных облачных хранилищ и за счет увеличения потребности в памяти для мобильных устройств. Таким образом, Samsung будет активно реагировать на потребности рынка и концентрировать усилия на повышении ценовой конкурентоспособности за счет расширения производства памяти V-NAND пятого поколения.

Планы по производству памяти DRAM на четвертый квартал предусматривают сохранение уровня спроса на подобную память в целом, несмотря на возможную стабилизацию цен. В качестве реакции на данную ситуацию, Samsung намерена концентрировать усилия на достижении устойчивых прибылей за счет максимального объема продаж благодаря универсальным продуктовым линейкам и укреплению конкурентоспособности продукции.

Несмотря на то, что из-за воздействия сезонных факторов в первом квартале возможно замедление рынка элементов памяти, в перспективах на 2019 год прогнозируется стабилизация динамики спроса и предложения начиная со второго квартала – в основе этой стабилизации будет лежать повышение общего спроса, преимущественно на память для серверов и мобильных устройств. Samsung укрепит свое технологическое лидерство, расширяя продажи дифференцированных продуктов, в частности – продукции высокой плотности для серверов, НВМ2, а также памяти высокой плотности МСР для мобильных устройств.

Общая прибыльность по направлению производства СБИС (System LSI) улучшилась благодаря растущему спросу на датчики изображения в Китае и на OLED DDI, применяемых во флагманских моделях смартфонов. В частности, направлению производства датчиков изображения удалось достигнуть рекордно высоких квартальных показателей за счет более широкого внедрения производителями смартфонов многокамерных систем и датчиков высокого разрешения.

В перспективе прогнозируется увеличение потребности в комплектующих для производства продукции, запуск которой запланирован на будущий год. Несмотря на это, фактор низкой сезонности в спросе на датчики изображения и DDI для мобильных устройств окажет сдерживающее воздействие на показатели в четвертом квартале.

Samsung ожидает устойчивого роста прибыльности в 2019 году, подкреплением чему будет служить увеличение спроса на датчики изображений для более сложных версий камер. Помимо этого Samsung планирует диверсифицировать свою клиентскую базу в Китае и США, повышая конкурентоспособность однокристальных (SoC) систем с использованием технологии 5G-модемов. Компания также сконцентрирует усилия на диверсификации своей продуктовой линейки, включая в нее 3D-датчики, датчики отпечатков пальцев на дисплее, а также кристаллы, используемые в автомобильной индустрии и для интернета вещей.

По направлению производства полупроводников, прибыль продолжила поквартальный рост благодаря росту спроса на процессоры для мобильных устройств и датчики изображения, несмотря на снижение потребностей в чипах для майнинга криптовалюты. Samsung укрепила лидерские позиции в технологии обработки, завершив разработку и начав производство по 7-нанометровой технологии на основе экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV).

В четвертом квартале ожидается снижение спроса на мобильные процессоры в связи с низкой сезонностью на рынке комплектующих для смартфонов.

В 2019 году Samsung сконцентрируется на достижении устойчивого роста путем обеспечения стабильных поставок основных типов продукции (таких как процессоры для мобильных устройств и сенсоры изображения), а также расширения клиентской базы в областях автомобильной промышленности, ИИ и специализированных 8-дюймовых продуктов. Кроме того, компания будет стремиться укрепить свое технологическое лидерство посредством полноценного массового производства в полном объеме по 7-нанометровой технологии на основе EUV. Таким образом, компания намерена расширить свою клиентскую базу на более чем 30%.

Сегмент производства панелей отображения информации Samsung Electronics в третьем квартале достиг консолидированной выручки 10,09 трлн вон, а операционная прибыль по этому направлению составила 1,1 трлн вон. Общая выручка направления дисплеев демонстрирует поквартальный рост, обусловленный ростом поставок OLED и LCD-панелей.

Рост квартальных доходов OLED-направления был вызван повышением спроса на гибкие панели от основных клиентов. LCD-направление демонстрирует небольшой рост доходов, вызванный возросшими поставками продуктов с добавленной стоимостью, таких как панели высокого разрешения и телевизоры с ультрабольшими экранами.

В четвертом квартале Samsung ожидает продолжение стабильного спроса по OLED-направлению, в связи с чем сконцентрируется на укреплении отличительных технических характеристик гибких панелей и повышении продуктивности жестких панелей. Тем не менее, ЖК-бизнес, скорее всего, столкнется с низкой динамикой спроса и предложения, обусловленной продолжающимся увеличением объемов выпуска в отрасли и слабой сезонностью. В связи с этим Samsung будет стремиться упрочить позиции за счет увеличения доходности и роста продаж устройств с высокой добавленной стоимостью.

В 2019 году OLED-бизнес намерен представить новые категории продуктов, продолжая при этом предлагать технологически разнообразную продукцию и расширять клиентскую базу за счет гибких панелей. Samsung также будет стремиться укрепить лидерство, повышая техническую готовность новых приложений для складных, автомобильных и IT-дисплеев. Кроме того, по OLED-направлению компания будет укреплять партнерства с основными производителями смартфонов и повышать конкурентоспособность для дальнейшего роста.

В связи увеличением объемов выпуска в по LCD-направлению, Samsung сконцентрируется на росте производства продуктов с добавленной стоимостью, таких как дисплеи на квантовых точках, а также телевизоры с разрешением 8K и ультрабольшими экранами.

Консолидированная выручка подразделения информационных технологий и мобильной связи в третьем квартале составила 24,91 трлн вон. Операционная прибыль за этот период достигла 2,22 трлн вон.

Несмотря на укрепление продаж флагманских моделей смартфонов в третьем квартале, общий объем поставок смартфонов Samsung остался неизменным из-за снижения в среднем и бюджетном ценовых сегментах. Общая прибыль подразделения продемонстрировала поквартальное снижение из-за увеличения рекламных расходов и изменения курса валют. Прибыль направления сетевых коммуникаций также снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, так как крупные зарубежные операторы связи осуществили основные инвестиции в LTE в первом полугодии.

В четвертом квартале Samsung ожидает роста поставок смартфонов в пиковый сезон в конце года. В особенности это относится к расширенной линейке массовых смартфонов, включающей новые устройства Samsung Galaxy A7 и Samsung Galaxy A9. В направлении сетевых коммуникаций Samsung намерена поставлять оборудование для сетей 5G на развитые рынки, включая США и Корею.

В 2019 году ожидается небольшой рост спроса на рынке смартфонов, в основном, за счет премиальных сегментов. При этом конкуренция на всех сегментах, по ожиданиям, усилится, так как ключевые функции моделей класса Премиум продолжают появляться на устройствах среднего и бюджетного сегментов.

Samsung будет стремиться повысить продажи премиальных смартфонов благодаря более разнообразному дизайну и расширенной линейке. Компания планирует укрепить свое лидерство на рынке за счет внедрения инновационных технологий во всю линейку устройств Galaxy, включая смартфоны Samsung Galaxy A. Более того, Samsung планирует повысить конкурентоспособность в средне- и долгосрочной перспективе, запустив складные и 5G-смартфоны, а также совершенствуя интеллектуальные возможности голосового помощника Bixby и сервисы на базе технологии интернета вещей.

Направление сетевых коммуникаций будет проактивно реагировать на рост рынка 5G в 2019 году, распространяясь на другие рынки и используя опыт компании по коммерциализации 5G в США и Корее.

Консолидированная выручка подразделения потребительской электроники, включая направления устройств визуального отображения и цифровой бытовой техники, в третьем квартале составила 10,18 трлн вон, а операционная прибыль достигла 0,56 трлн вон.

Выручка направления устройств визуального отображения повысилась как в годовом, так и в поквартальном исчислении, что связано с ростом продаж премиальных продуктов, таких как UHD-устройства и телевизоры с ультрабольшими экранами. В частности, продажи QLED-телевизоров продемонстрировали трехкратный рост по сравнению с показателями прошлого года благодаря положительной реакции рынка на качество изображения и отличительные функции, такие как режим Ambient и единое невидимое подключение One Invisible Connection.

Компания прогнозирует, что в четвертом квартале рынок телевизоров продемонстрирует легкий рост по сравнению с прошлым годом. Samsung будет стремиться укрепить лидерские позиции в сегменте телевизоров класса Премиум, заранее извлекая выгоду из роста спроса в пиковый сезон конца года благодаря плотному сотрудничеству с дистрибьюторами и расширению продаж таких стратегически важных продуктов как QLED-телевизоры и телевизоры с ультрабольшими экранами.

В 2019 году не ожидается существенных изменений на рынке телевизоров. Samsung будет стремиться повысить прибыльность направления путем укрепления лидерства на рынке премиум-устройств с QLED-дисплеями и телевизорами с большими диагоналями экранов, при этом повышая продажи QLED 8K телевизоров и укрепляя линейку ультрабольших телевизоров с диагональю экранов 75 дюймов и более.

Прибыль направления цифровой бытовой техники продемонстрировала небольшое снижение в годовом исчислении, несмотря на рост продаж премиальных продуктов, таких как холодильники Samsung Chef Collection и стиральные машины Samsung Flex-Wash. Причиной этого послужило ослабление экономики на развивающихся рынках.

В четвертом квартале, несмотря на возможное снижение на рынке в связи с ситуацией в международной торговле и потенциальные изменения валютных курсов на развивающихся рынках, Samsung сконцентрируется на укреплении региональных предложений в период пиковой сезонности посредством партнерства с дистрибьюторами. Компания продолжит повышать поставки продуктов класса Премиум, таких как сушильные машины больших размеров и очистители воздуха Samsung Air Cube.

По прогнозам на 2019 год, Samsung сконцентрируется на повышении прибыльности, представляя инновационные продукты премиум-сегмента, расширяя онлайн-продажи и укрепляя B2B-направление благодаря встроенной бытовой технике и системам кондиционирования воздуха.