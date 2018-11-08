Navicon предложит фармкомпаниям и сектору товаров повседневного спроса решения SAP

Navicon, российский системный интегратор и разработчик, и SAP, поставщик программных решений для управления бизнесом, подписали соглашение о партнерстве. Благодаря этому сотрудничеству Navicon расширит линейку продуктов, предлагаемых российским и международным клиентам интегратора в фармацевтической отрасли и FMCG-секторе.

В рамках партнерства компании планируют развивать совместные продажи и проводить маркетинговые кампании по ряду ИТ-решений в области управления ресурсами предприятий, бизнес-анализа, прогнозирования спроса на товары, трейд-маркетинга, а также мультиканального взаимодействия с дистрибьюторами, торговыми сетями и клиентами. Также компании будут сотрудничать по вопросам применения машинного обучения и искусственного интеллекта для решения бизнес-задач клиентов Navicon из фармацевтической отрасли и FMCG-сектора. Кроме того, Navicon и SAP начнут совместную работу в области внедрения решений по маркировке товаров – процедуре, которая в ближайшие два года станет обязательной для фармпрепаратов и табачной продукции.

«Инновационные технологии SAP отлично подходят для решения важных задач, с которыми ежедневно сталкиваются наши клиенты из фармацевтики и FMCG, таких как оптимизация цепей поставок, управление запасами в режиме реального времени или обеспечение бесперебойной работы производственных линий. При этом мы абсолютно уверены в качестве и надежности этих ИТ-инструментов. Поэтому для нас сотрудничество с SAP и применение интеллектуальных приложений вендора в рамках проектов станет еще одним шагом на пути к концепции осознанного, инновационного бизнеса, которую мы формируем для клиентов Navicon», – сказал Владимир Шаров, управляющий партнер Navicon.

Продуктовая линейка SAP, включающая набор бизнес-приложений на базе передовых технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и интернета вещей, позволяет крупным предприятиям выстраивать комплексную экосистему для управления всеми данными и ресурсами на каждом этапе и уровне организации. Более 25 лет SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса. В июле 2018 г. в Москве был открыт центр цифрового лидерства SAP – хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнерами.

«Цифровая трансформация и инновационные решения – необходимые условия для дальнейшего развития в большинстве отраслей экономики. Особенно важно это для высококонкурентных секторов, таких как производство фармацевтических препаратов и товаров повседневного спроса. Объединение усилий с компанией Navicon, известной своей широкой экспертизой в отраслевой автоматизации, позволит нам еще глубже понять специфические потребности таких предприятий и предложить им уникальные решения на базе новейших технологий», – отметил Алексей Петунин, заместитель генерального директора, директор по работе с партнерами, малым и средним бизнесом SAP CIS.